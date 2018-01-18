В Украине официально признали Россию страной-агрессором

Именно так она обозначена в принятом Верховной Радой законе по госполитике в Донбассе.

В документе отмечается, что этот район Украины оккупирован Россией. Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии, будут нести уголовную ответственность.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов за то, что они приняли закон. Он считает, что вопрос об оккупированных украинских землях должен решаться дипломатическим путем.

Среди тех, кто голосовал против законопроекта, оказалась депутат Надежда Савченко.

В самопровозглашенных республиках на востоке Украины считают, что новый закон позволит Украине начать подготовку к войне, сообщает Эхо Москвы.