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Общество
18.01.2018
TUT.BY
Котковец ушла в Белорусскую биотехнологическую корпорацию

На ведущих позициях в Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) начинают появляться хорошо известные государственные топ-менеджеры.

Надежда Котковец. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Как удалось выяснить TUT.BY, еще в конце 2017 года на пост заместителя гендиректора БНБК пришла небезызвестная Надежда Котковец. 8 сентября она покинула пост заместителя управляющего делами президента Беларуси, где проработала около 4 лет. С 2003 года Котковец трудилась заместителем и первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также год была директором Департамента агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии.

Котковец активно пропагандирует идеи БНБК. Так, 12 января она прочитала лекцию для студентов и преподавателей Полесского государственного университета и рассказала о перспективах развития биотехнологического производства в Беларуси, о проектировании и строительстве комплекса высокотехнологичных предприятий в стране, говорится на сайте вуза.

Появление опытного экс-чиновника следует рассматривать в контексте того, что недавно кураторство проекта БНБК перешло от Миноблисполкома к Минсельхозпроду. На днях заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло назначен представителем государства в органах управления ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

По данным на середину 2017 года, председателем совета директоров ЗАО «БНБК» был гражданин Кыргызстана Рифат Утюшев. Он с 2007 до апреля 2010 года занимал должность финансового директора Фонда развития Кыргызстана, который был подконтролен Максиму Бакиеву. Изначально молва приписывала идею созданию БНБК структурам, связанным с бывшим руководством Кыргызстана. Буквально накануне Нового года общественное объединение «Айкол Ала-Тоо» заявило, что бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов ведет бизнес в Беларуси от имени Даниила Урицкого. Год назад мы сообщали, что человек с такими именем и фамилией руководит БНБК.

Напомним, что решение о строительстве агропромышленного комплекса вблизи Руденска в Пуховичском районе было одобрено Александром Лукашенко в 2016 году. На площади порядка 160 га до 2032 года БНБК планирует построить несколько заводов по производству лизина, треонина, триптофана и комбикормов. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Недавно правительство Беларуси запросило у китайских банков льготный кредит на сумму в 628 млн долларов для реализации агропроекта под Минском. БНБК согласилась предоставить Беларуси в залог имущество, которое будет создано при реализации инвестпроекта. Китайская CITIC Construction выступает генеральным подрядчиком проекта.

Недавно из инвестпроекта исключили строительство завода по переработке семян масличных культур, газотурбинной установки и подпроект «Земледелие», говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

В БНБК отказались от комментариев.

 
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