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Общество
18.01.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Если вы нашли на улице деньги и забрали их, вас за это могут судить

Что делать, если нашел в торговом центре чужой кошелек? Кому можно, а кому нельзя отдать находку? Если кассир обменника по ошибке выдал крупную сумму, ее можно забрать без всяких последствий?

На эти и другие вопросы отвечает Дмитрий Маслов, заместитель начальника отдела по надзору за дознанием прокуратуры Минска.

Вот уже несколько дней активно обсуждается история минчанки, которая нашла в торговом центре 20 долларов и 25 рублей, забрала, а через несколько дней женщине сообщили: в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 205 «Кража». Многие возмутились: разве могут наказать за то, что человек подобрал то, что никому уже не принадлежит? И неужели из-за суммы в 20 долларов можно получить судимость? TUT.BY вместе со специалистом разбирался в юридических нюансах.

«Нашел. Не отдал. В тюрьму»

1.Человек видит на улице деньги, а рядом никого нет. Разве нельзя их забрать? Важна ли сумма, которую нашел? Например, за 5 долларов ничего не будет, а за 500 смогут посадить?

— Забрать чужие деньги без последствий нельзя, по законодательству за присвоение найденного имущества предусмотрены две ответственности: административная и уголовная, — объясняет Дмитрий Маслов, заместитель начальника отдела по надзору за дознанием прокураторы Минска. — В УК есть статья 215 «Присвоение найденного имущества». Что в ней говорится? Присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чужого имущества или клада наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом. К особо крупному размеру относится сумма, которая в тысячу и более раз превышает размер базовой величины (базовая величина — 24,5 рубля. — Прим.TUT.BY). То есть если человек нашел и присвоил 24 500 рублей и более, его привлекут к уголовной ответственности.

Если он нашел и забрал сумму менее 24 500 рублей, в данном случае наступает административная ответственность (ст. 10.6 КоАП). Что грозит? Предупреждение или штраф до 5 базовых величин (122,5 рубля).

2. И что же делать, если нашел деньги в торговом центре, на улице, на вокзале? Куда идти? Как оформить находку?

— Нужно обратиться к милиционеру. Если поблизости нет сотрудника в форме, идите в дежурную часть отдела милиции того района, где нашли деньги. Вам предложат написать заявление, в котором нужно будет указать, где, при каких обстоятельствах и какую сумму вы нашли. Либо оформят ваш рассказ протоколом устного заявления. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение). Если вы нашли деньги в торговом центре, не спешите отдать их охраннику или администратору. Они не являются представителями власти.

3. А если деньги не просто нашел, но и потратил, какая статья Уголовного кодекса может грозить? Или это административное дело?

— Потратить, подарить, спрятать чужие деньги — это равносильно присвоению. В зависимости от суммы может наступить или административная, или уголовная ответственность. Даже если человек найденную сумму положил себе в кошелек, в тайное место и не успел потратить — это все равно присвоение. Потому что он не сдал вовремя найденное в органы внутренних дел. Но здесь может быть нюанс. Например, сразу после находки человек может попасть в больницу на месяц, и у него не будет реальной возможности вернуть деньги, а за это время его уже успели установить по видеокамерам. После выяснения всех обстоятельств нашедшего (в данном случае) могут освободить от ответственности.

4. Как быстро нужно отнести найденные деньги в милицию?

— В законе этот момент не прописан. Чем быстрее, тем лучше.

5. Есть ли для следствия разница, как подобрать найденные деньги? Например, рядом никого нет и человек забирает кошелек. Или он видел, как выпал кошелек, промолчал и подобрал его.

— Конечно, разница есть, и она существенная. Например, прохожий видит, как у незнакомого человека выпадает кошелек, он оглядывается, никого рядом нет, забирает кошелек и уходит. В данном случае речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье 205 «Кража». И тут уже грозит серьезное наказание — до трех лет лишения свободы. В другой же ситуации, когда на улице лежит чужой кошелек и рядом никого нет, человек подбирает его, то это уже присвоение найденного имущества (ст. 10.6 КОАП или ст. 215 УК).

6. Если нашедший потратил чужие 100 долларов и уже был привлечен за это к ответственности, обязан ли он вернуть эту сумму? Или будет считаться, что наказание он уже понес?

— Конечно, необходимо возместить причиненный ущерб. В данном случае нужно вернуть хозяину 100 долларов.

7. Если человека вызвали в милицию и сообщили о возбуждении уголовного дела, а он сразу же отдал находку, дело закроют?

— Если следствие уже возбудило уголовное дело, а после этого нашедший деньги решил вернуть, то оснований для прекращения уголовного преследования нет. Но могут быть и другие обстоятельства, которые позволят дело прекратить. К примеру, человеку позвонили из милиции: «У вас должны быть потерянные деньги, предлагаем сдать добровольно». Он приходит и сдает, это деятельное раскаяние. Впоследствии по данному основанию дело могут прекратить.

8. Если кассир банка по ошибке выдал гораздо более крупную сумму, чем положено, разве клиент несет какое-то наказание?

— Здесь могут быть два сценария. Первый. Все обменники оснащены видеокамерами, на записи видно, к примеру, как кассир вместо 500 рублей выдает 5000. Клиент внимательно все пересчитывает, ничего не говоря, кладет деньги в свой кошелек и уходит. В данном случае речь может идти о мошенничестве (ст. 209 УК). Уже есть судебная практика по таким делам. То есть к уголовной ответственности будет привлечен клиент.

Второй сценарий. Человек, не считая деньги, забирает их и уходит. В данном случае ответственности не будет. Но и здесь есть нюанс. Возле кассы клиент ошибки не заметил, а дома понял, что внезапно разбогател, однако с банком не связался, а даже успел потратить часть денег, прежде чем раздался звонок из милиции. Изучив все обстоятельства, следствие может прийти к выводу, что это мошенничество, и возбудить уголовное дело. И вообще, правильно говорят: «Чужие деньги счастья не принесут».

 
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