Активист пришел на суд с рождественской звездой в форме конопляных листьев. Фотофакт

Поводом для суда стало «Конопляное колядование», которое 25 декабря провели в Минске активисты инициативы Legalize Belarus.

Фото @_Slashman

Как сообщает Еврорадио, суд над молодежным активистом Петром Маркеловым 18 января не состоялся: судья Центрального района Минска отправил документы на доработку.

Маркелова обвиняли в повторном в течение года нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

В шествии 25 декабря приняли участие более 15 человек. Его участники выступали за реформу статьи 328 Уголовного кодекса, которая регулирует оборот психоактивных веществ и вводит уголовную ответственность. Юноши гуляли по центру города, пели веселые песни и несли стилизованные изображения конопляных листьев.

Фото Вячка Касинеров / соцсети

Фото Максім Швед / соцсети