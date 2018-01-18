Активист пришел на суд с рождественской звездой в форме конопляных листьев. Фотофакт
Поводом для суда стало «Конопляное колядование», которое 25 декабря провели в Минске активисты инициативы Legalize Belarus.
Фото @_Slashman
Как сообщает Еврорадио, суд над молодежным активистом Петром Маркеловым 18 января не состоялся: судья Центрального района Минска отправил документы на доработку.
Маркелова обвиняли в повторном в течение года нарушении порядка проведения массовых мероприятий.
В шествии 25 декабря приняли участие более 15 человек. Его участники выступали за реформу статьи 328 Уголовного кодекса, которая регулирует оборот психоактивных веществ и вводит уголовную ответственность. Юноши гуляли по центру города, пели веселые песни и несли стилизованные изображения конопляных листьев.
Фото Вячка Касинеров / соцсети
Фото Максім Швед / соцсети
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