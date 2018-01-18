Испытано на себе. Как хорошо отдохнуть и не переплатить

Если запланировать летний отдых еще зимой, то на билетах и аренде жилья можно сэкономить в два раза, если сравнивать с покупкой того же за несколько недель до вылета.

Например, билеты в Барселону у лоукоста Ryanair на сентябрь можно купить и за 52 евро. Как сэкономить на стоимости дороги и жилья, бронируя все заранее, рассказали путешественники.

«Можно недорого путешествовать лоукостами и автобусами»

Надежда Кондратенко уже давно путешествует сама и не покупает пакетные туры в агентствах. Если она планирует отдохнуть в мае или июне, то билеты на самолет приобретает уже в феврале.

— Февраль — благодатный месяц. Это время, когда компании пришли в себя после новогодних праздников и начинают думать о сезоне. Если люди путешествуют налегке, то в это время выгодно покупать билеты на лоукосты из Вильнюса и Варшавы, — рассказывает она.

По ее словам, многие авиакомпании и автобусные компании, предлагая билеты на весну следующего года, делают скидки в октябре-ноябре. По ее оценкам, в это время стоит обратить внимание на акции лоукоста Ryanair, перевозчиков FlixBus и Student Agency.

Чтобы следить за акциями, Надежда рекомендует подписаться на рассылки на их сайтах и следить за предложениями. Также искать самые дешевые варианты перелетов можно на агрегаторах, например momondo.com. Ведь часто стыковочными рейсами можно долететь до места назначения дешевле, чем прямыми.

Искать жилье Надежда советует через группы в Facebook. Из ее опыта, именно там, оставив запрос о поиске жилья, можно найти весьма неплохие варианты.

— У меня много знакомых в Facebook, которых я даже не видела, но я не стесняюсь людям писать, задавать вопросы, нахожу группу, например «Русские в Португалии», и пишу, что ищу жилье на такие-то даты. Вам предложат варианты, ведь в таких группах многие занимаются рентой. Португальцы часто покупают жилье на берегу моря или океана для сдачи, и если заранее задуматься о брони на лето и подтвердить ее, то они могут дать хорошие скидки.

Надежда Кондратенко. Фото: из личного архива

Надежда для примера рассказала, как съездила в прошлом году в Португалию. В ноябре 2016 года она купила билеты на май 2017-го на лоукост Ryanair. Билеты туда-обратно из Варшавы до Порто на одного человека обошлись в 69 евро.

— Лиссабон — очень дорогое направление даже для лоукостов, поэтому я полетела в Порто, и это великолепный город. До Варшавы из Минска доехала автобусом Ecolines за 1 или 2 рубля, купив билеты тоже по акции. Я искала вариант, как недорого добраться из Порто в Лиссабон. В этом помог сервис rome2rio.com, где можно найти, какими видами транспорта и за сколько можно добраться до определенного города. Оказалось, что из Порто в Лиссабон летает Ryanair. Час полета — и стоит это 10 евро, — рассказывает Надежда.

Она отмечает, что подписана в соцсетях на аккаунты блогеров, которые рассказывают о путешествиях. Они тоже дают советы, как и на чем можно сэкономить.

— В каждой стране есть свои фишки. Например, чаще всего посетить музеи — это очень дорого. Но раз в неделю в музее до определенного времени может быть бесплатный вход. Поэтому перед поездкой я составляю маршрут так, чтобы попасть в музеи в эти дни. Да и в целом надо поработать для себя турагентом и составить маршрут, купив билеты на автобусы и переезды тоже через интернет. Ведь так билеты будут со скидкой.

«Билеты ближе к вылету практически в два раза дороже»

Виктория Киселева-Гинько путешествует с мужем Артуром. Еще в сентябре 2017 года они планировали поездку на Тенерифе на январь этого года.

— Нам было не принципиально, через какие города лететь, но из Варшавы получалось дороговато, и мы искали варианты из Вильнюса. В итоге нашли перелет Ryanair Вильнюс — Мадрид, чтобы остановиться в Мадриде на три дня, а затем из Мадрида полететь на Тенерифе. Билет по маршруту Вильнюс — Мадрид обошелся в 36 евро на человека, а Мадрид — Тенерифе — 15 евро. Обратно мы летим из Тенерифе в Милан (билет на одного 42 евро) и оттуда в Вильнюс (билет 27 евро на одного). Весь маршрут составили по вариантам Ryanair.

Виктория Киселева-Гинько путешествует с мужем Артуром. Фото: из личного архива

Жилье молодые люди искали через сервис airbnb.com еще до покупки билетов на самолет. Например, вариант на Тенерифе забронировали еще в конце июля 2017 года. Двухкомнатная квартира на восемь дней обошлась в 290 евро. В Мадриде ребята тоже сняли комнату в квартире за 80 евро за три ночи.

— Если покупать билеты ближе к вылету, то они практически в два раза дороже. Например, билет из Милана в Вильнюс уже стоит 80 евро, а не 27 евро, как мы платили. Еще я недавно думала перебронировать жилье, но ничего адекватного уже практически не было. И сейчас жилье бы мне обошлось на 100 евро дороже, — рассказывает Виктория. — Поэтому все лучше бронировать ориентировочно за полгода до вылета. Снимать лучше квартиру, чтобы можно было самому готовить.

«Дешевле лететь не в столичные аэропорты»

Виктория Васильчук, напротив, считает, что хорошие цены на авиабилеты у лоукостов можно найти примерно за 55 дней до вылета. Искать варианты за полгода, на ее взгляд, слишком рано.

В апреле 2017 года она вместе с парнем съездила в Нидерланды и Бельгию и планировала все за два месяца до поездки. Путешествие заняло восемь дней.

— Мы летели не в Амстердам, а в Эйндховен и долго добирались. Из Минска до Варшавы ехали на автобусе. Билет на Intercars стоил 35 рублей. Дешевле лететь не в столичные аэропорты. Эйндховен — не столица, поэтому наш билет на одного стоил туда 10 евро. Но с другой стороны не удалось сэкономить на трансфере, он обошелся в 17 евро. Там из аэропорта регулярно ходят автобусы, и билеты можно забронировать через интернет.

Жили молодые люди не в самом Амстердаме, а в пригороде — Харлиме. Это 20 км от Амстердама, и жилье там дешевле. Варианты искали на airbnb.com. Из Харлима в Амстердам ходят электрички, билет стоит около 5 евро.

— Найти неплохие варианты аренды жилья можно и на booking.com. Там бывают акции, когда половину суммы вам возвращают на карточку, — рассказывает Виктория.

В Нидерландах они провели три дня и затем поехали на автобусе Flixbus в Бельгию.

— Билеты мы купили заранее, так как там можно было приобрести общий билет на день. Автобус до Брюсселя из Амстердама ходит примерно раз в два часа. В Бельгии мы еще посетили Брюгге, Гент, Антверпен и между городами ездили на поездах, потому что это было дешевле, чем на автобусе. Жилье искали тоже через сервис airbnb.com.

До Беларуси из Брюсселя добирались через Вильнюс. Перелет Ryanair Брюссель — Вильнюс стоил 5 евро, затем ехали до Минска.

На всю поездку молодые люди потратили примерно по 350 евро на человека.

«Важно обращать внимание не только на цену, но и местоположение апартаментов или отеля»

Курсант 1-го курса Академии авиации Егор Литавор путешествует с мамой Людмилой. В прошлом году в августе они летали в Барселону. Билеты бронировали еще в феврале. Из Минска они летели в августе испанским лоукостом Vueling. Билет с дополнительным багажом на одного человека им обошелся в 110 евро.

— При этом в июле эти же билеты уже могли стоить около 220 евро на одного. Жилье тоже к дате вашего вылета дорожает, — объясняет он экономию за счет бронирования билетов и жилья на лето еще в феврале.

Егор Литавор с мамой Людмилой. Фото: из личного архива

— Сначала мы планировали лететь лоукостом через Вильнюс, но там шел ремонт взлетно-посадочной полосы, и самолеты не летали. Через Варшаву получалось сэкономить всего 5−10 евро. Поэтому мы и решили купить билеты с вылетом из Минска. В Барселоне жили в пансионе в центре города, в 30 метрах от пешеходной улицы Рамбла. Сутки там стоили 60 евро, бронировали через booking.com.

Еще в мае, до поездки, они купили билеты через интернет на автобус перевозчика Alsa из Барселоны в Мадрид. Один билет стоил меньше 10 евро. Добравшись до Мадрида, Егор с мамой провели там несколько дней, сняли гостевой дом в центре города. Жилье стоило 100 евро за две ночи.

Из Мадрида они добрались до Вильнюса на самолете Brussels Airlines. Билет обошелся в 110 евро. Затем из Вильнюса до Минска доехали на поезде.

В целом поездка в Испанию обошлась в 900 евро с человека.

— Но мы жили в двух городах в центре и летели из Минска, посетили все возможные музеи и достопримечательности. Конечно, можно было сэкономить и пожить в хостелах, но мы решили не отказывать себе в комфорте, — говорит Егор.

По его мнению, чтобы сэкономить на жилье, его можно забронировать заранее без функции отмены. Тогда стоимость может быть ниже. Но, на его взгляд, также важно обращать внимание не только на цену, но и на местоположение апартаментов или отеля. Потому что сэкономив на аренде, можно потратить немаленькую сумму на транспорт до центра города.

— На месте для большей экономии можно покупать продукты в супермаркетах или находить семейные кафе местной кухни. Барселона — это многонациональный город, там популярны семейные китайские заведения, где можно купить огромную тарелку супа за 2,5 евро.