Минаев: «Все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тети — это ложь, лицемерие»

Писать письма общественности, губернатору или Росавиации — это дело бесполезное, поэтому мое письмо адресовано ребятам-«танцорам».

Парни!

Вас сейчас примутся обсуждать, потом судить судом общественности, потом взрослые дяди и тёти будут читать вам морали, возможно, вас даже вызовут на ковёр к губернатору, чтобы он под телекамеры смог рассказать, что он главный поборник морали и нравственности. Потом, возможно, вас отчислят.

Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тёти — это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству. Они это говорят, начиная с 1986 года.

Всерьёз никого из них не волнует ни мораль, ни нравственность. Эти люди с одинаковым усердием топили за КПСС, потом за демократию, теперь топят за скрепы. Как это возможно делать искренне? (спойлер: никак).

Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато (посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в РФ она занимает). Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний — тоже тяжёлый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодёжь — это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет.

Я не считаю, что ваше видео украшает вас, как мужчин, но то, что оно не мешает вам в будущем стать отличными пилотами — совершенно точно. И уж, конечно, ничьих чувств оно не оскорбляет и образ училища не порочит.

Совет родителям — если за видео вашего ребёнка направят на медицинское обследование — забирайте его из этого учебного заведения. Не позволяйте унижать своих детей.

Ну, и чтоб два раза не вставать:

«Евгений Антонюк: «Интересная все-таки Ульяновская область. Танцующие в трусах студенты, значит, оскорбляют Ульяновскую область. А то, что губернатором там работает человек, которого поперли из милиции за то, что его подчиненные убили неудачно подвернувшегося под руку студента, Ульяновскую область почему-то не оскорбляет»