Почему падает курс биткоина

Правда ли, что криптовалюты победят доллар?

Курс биткоина за сутки упал на 25 процентов. Глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор заявил агентству Bloomberg, что инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. По его мнению, экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным.

Кто в первую очередь страдает от падения курсов криптовалют?

— Спекулянты, — считает экономист Лев Марголин. — На сегодняшний день криптовалюты вряд ли стали средством инвестирования. Они по-прежнему являются предметом спекулятивного спроса, поскольку нет страны, где они были бы официальной валютой, и нет сегмента товаров, который бы обслуживал чисто биткоин. Сегодня это валюта, курс которой поддерживается путем спроса и предложения. Растет спрос – растет курс, падает спрос – падает и курс. Поскольку спрос в последнее время носил явно спекулятивный характер, то и курс рос соответствующим образом. Как только спекулятивная волна начала спадать, начал падать курс, потому что его никто не поддерживает.

— Зачем вообще нужны криптовалюты?

— Они привлекательны. То есть, вам не надо иметь счет в банке, не надо платить банку комиссию. И третье преимущество – быстрый оборот, не надо какое-то время ждать, бояться, что какой-то мошенник украдет ваши деньги, потому что каждый, кто проводит операции с криптовалютами, сам прослеживает их ход. Но пока что сфера обращения достаточно узкая.

Чтобы валюта завоевывала популярность, надо, чтобы рос круг людей, которые оплачивают свои операции и транзакции этой валютой, чтобы появлялись секторы экономики, которые как, например, американский доллар, подняла в основном нефть. И все расчеты по нефти до сих пор ведутся в американских долларах. Есть привлекательные нюансы, но ажиотажный спрос на биткоины не связан со сферой обращения, он связан с тем, что раз курс растет, то давай я попробую на этом заработать.

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