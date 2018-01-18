Ориентир на тысячу рублей: «Лукашенко превратился в пастыря»

Ярослав Романчук прокомментировал «Салідарнасці» слова министра экономики о росте доходов белорусов.

В интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» министр экономики Владимир Зиновский рассказал об обеспечении поступательного роста доходов населения. По его словам, за 11 месяцев заработная плата с учетом инфляции выросла почти на 5%.

По мнению руководителя научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, озвученные министром данные методологически не совсем корректны, так как органы статистики так и не начали публиковать медианные данные по зарплатам.

— Эти цифры не отражают реальную ситуацию, связанную с расслоением по доходам. У нас формируется группа с высокими доходами, в которую входят представители ІТ, финансового сектора, пилоты гражданской авиации. Эти категории на фоне бюджетного сектора зарабатывают действительно много, — подчеркнул эксперт в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».

Второй линией расслоения стала разбежка в доходах жителей столицы и регионов. При этом факт, что наказ главы государства о средней зарплате в 1000 рублей остается не выполненным и вряд ли этот заявленный уровень будет достигнут в наступившем году, считает экономист.

Почему так происходит? Собеседник «Салідарнасці»предположил, что это является следствием специфических взаимоотношений между Лукашенко и чиновниками:

— Нужно отметить, что в последние годы вообще ни один из подобных громких наказов не был исполнен. Как, например, снижение себестоимости продукции на 25%. А все потому, что сказанное главой государство — это не приказ, который нужно выполнить под страхом увольнения. Все это напоминает пожелания священника пастве, сказанные в еженедельных проповедях. Мол, вы уже не пейте, мужики, не воруйте. Лукашенко превратился в такого пастыря, а его паства — красные директора и чиновники — находятся на своей волне.