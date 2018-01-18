Танец ульяновских курсантов в нижнем белье, который заставил покраснеть не только Росавиацию. Видеофакт

Создана спецкомиссия для проверки видео, а молодые люди уже стали звездами Рунета.

Росавиация проводит проверку в связи с появлением в сети записи, на которой видно, как курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) танцуют в нижнем белье, заявили в пресс-службе ведомства. Там уже назвали их выходку «безобразным случаем», а также намерены выяснить причины поступка.

Отмечается, что ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» будут приняты самые «жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления». И подчеркнули:

— Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы.

Накануне в сети была опубликована запись, на которой видно, как молодые люди в нижнем белье и форменных фуражках танцуют в общежитии учебного заведения под песню Benny Benassi «Satisfaction». За пару дней ролик уже посмотрели более 300 тысяч раз.

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