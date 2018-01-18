Экс-директор «Витьбы» оспаривает скандальное увольнение

В четверг суд Октябрьского района Витебска признал законным увольнение в декабре 2017 года с должности гендиректора кондитерской фабрики «Витьба», одного из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий, Александра Гидрановича.

Экс-руководитель намерен обжаловать это решение, отмечая, что на областном уровне на справедливое решение не рассчитывает. Он также приводит заключение Минтруда и соцзащиты, в котором указывается на отсутствие оснований для его увольнения «за систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом».

Напомним историю, о которой TUT.BY уже писал. 6 декабря Гидранович, работавший на предприятии с 1990 года, с момента создания, в том числе почти 15 лет — директором, был уволен по ст. 42 п. 4 Трудового кодекса — «Систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом».

Все «проступки» директор, чей контракт истекает только в 2020 году, совершил практически за неделю (22 ноября — выговор, 23-го — замечание, 27-го — замечание, 6 декабря — увольнение).

Но Минтруда и соцзащиты обращает внимание на то, что, «разрешая иски о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут по п. 4 ст. 42 ТК, следует иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены работники, которые после применения одной из мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных ст. 198 ТК, вновь нарушили дисциплину».

При этом, продолжают эксперты министерства, Гидранович был привлечен к дисциплинарной ответственности по приказам от 23 ноября, 27 ноября и от 6 декабря за факты, которые имели место до применения первого дисциплинарного взыскания по приказу от 22 декабря (невыполнение задания, установленного решением Витебского облисполкома «О социально-экономическом развитии области и задачах на 2017 год»).

Действительно, по приказу от 23 ноября претензии к директору возникли по итогам проверок, прошедших еще раньше, 9 и 10 ноября.

— Даже если не обсуждать то, насколько директор должен нести ответственность вплоть до увольнения за нестриженые ногти одной из сотрудниц, то «нарушение» это точно было еще до первого взыскания, о чем наниматель, безусловно, знал. Претензии абсурдны, а увольнение незаконно, — прокомментировал Александр Гидранович.

Замечание, датированное 27 ноября, касается отсутствия инструкции по противопожарной безопасности и ответственного за противопожарную безопасность в одном из подразделений. Нарушение было выявлено в августе и устранено в сентябре.

«Таким образом, не имелось оснований для увольнения Гидрановича А. И. по п. 4 ст. 42 ТК», — резюмирует Минтруда.