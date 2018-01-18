Саснович вышла в третий круг Australian Open

18 января белоруска Александра Саснович успешно стартовала на открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге наша соотечественница нанесла поражение американке Кристине Макхейл – 6:3, 6:2. А во втором Александра Саснович, которая сейчас находится в мировом рейтинге на 56-й позиции, легко разобралась с 30-й ракеткой мира Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии – 6:3, 6:1.

Таким образом, лучшая на данный момент белорусская теннисистка впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема». В 1/16 финала Australian Open соперницей Александры Саснович станет француженка Каролин Гарсия (№8 мирового рейтинга).