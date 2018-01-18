Милиционеры спасают лося, провалившегося под лед. Видеофакт

Дело было на днях в Гомельской области у притока реки Брагинка недалеко от выселенного населенного пункта Крюки.

Как это было – подробно описывают пресс-службе УВД Гомельского облисполкома спасатели животного.

– В ста метрах о дороги заприметили какое-то темное пятно среди льда. Остановились, решили проверить. Когда подошли к берегу, увидели, что прямо по центру водоема в проруби застрял лось, живой.

Стало понятно, что животное переходило реку и в месте, где был лед тонкий, провалилось. Выход был только один – спасать лесного зверя. Стали искать варианты. Подъехать на машине нельзя – местность болотистая, человека держит, а транспорт загрузнет. С шансовым инструментом не подползешь, опять же лед только стал, можно и самим уйти под воду, веревку не набросишь.

Тогда нашли длинное бревно, чтобы уже им проламывать лед до самого берега. За дело взялся командир отделения прапорщик милиции Сергей Горошко, двое коллег были готовы подстраховать старшего. С бревном в руках милиционер стал крошить ледяную окову. Когда вокруг лося оказалась свободная зона, тот стал продвигаться в сторону суши.

Вся операция длилась более часа. Ноги Сергея промокли насквозь. Несколько раз едва сам не ушел под воду. Спас легкий вес и тренировки. Быстро сориентировался и отпрыгнул. Командир передал своеобразную пешню напарнику, а сам стал работать лопатой. Сложности возникли рядом с берегом, где лёд оказался самым толстым. Пришлось приложить немало усилий, чтобы его раздолбить. Да и сохатый уже настолько выдохся, что сил не хватало на финальный рывок.

Милиционер подошел к лосю и подергал за ухо. Так решил подбодрить ледяного узника. Тот, правда, встрепенулся, выскочил из воды, но тотчас же рухнул, как подкошенный на землю. Попытался встать, но не смог. Спустя минут десять он все же оклемался, встал на ноги и направился в сторону леса.

Сергей Горошко говорит, что шесть лет патрулирует зону, но впервые оказался в ситуации, когда нужно было выручать попавшее в беду дикое животное. И что любопытно, накануне вечером он просматривал в интернете видеоролики, где звери замерзли в водоемах. Подумал еще, что такое на Брагинщине вряд ли случится, как-никак, южная точка страны. И надо же, на следующий день сам попал в такую историю. Когда подходил к лосю, страха не было. Чувствовалось, что зверь понимает, что ему помогают выбраться из плена.