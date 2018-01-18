.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Министр экономики рассказал про средние зарплаты белорусов в 2018 году
Макей: Экспорт на две трети вырос благодаря росту цен
36 российских легкоатлетов сбежали с соревнований в Иркутске, узнав о приезде допинг-офицеров
Саснович вышла в третий круг Australian Open
Милиционеры спасают лося, провалившегося под лед. Видеофакт
В Калининграде появится улица Франциска Скорины
Экс-начальник ГАИ: «Когда ты принципиальный, то у тебя друзей, знакомых мало, и в какой-то пул не входишь»
В Казахстане в автобусе сгорели 52 человека, чье гражданство еще устанавливается
Прокопеня показал приложение, в котором «побил» своего оппонента Чалого
К концу недели морозы ослабеют, местами ожидается до +1°С
Дыскрымінацыя ці клопат: чаму жанчыне нельга быць вадалазкай?
В Туркменистане законом запретили секс и вредные привычки на ТВ
В Барановичах мужчина с гранатой пришел к бывшей
Как на самом деле выглядит Лидия Ермошина. Фотофакт
В Германии суд отклонил прошение о помиловании «бухгалтера Освенцима»
Гендиректора агрокомбината «Заря» подозревают в хищении и взятке
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Особенности президентского корпоратива. Фотофакт
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
«Жировки» тяжелеют, карманы людей пустеют, ЖКХ-бароны буреют»
«Такого масштаба бесстыдства, с которого начался этот год на российском ТВ, раньше не было»
«Люди у нас нищие до безумия»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Чем я хуже матери, сын которой умер в Печах?» Мать умершего в СИЗО парня добилась возобновления расследования
Родионов сделал БАТЭ чемпионом на последних секундах сезона – и завершил карьеру
Почему Беларуси позарез нужно экономическое чудо
«Ніякіх дынастый, перадачы ўлады. Толькі два прэзыдэнцкія тэрміны»
Уладзімер Брыль, без віны расстраляны
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»
Корпоратив, подпорченный дресс-кодом: Белоус и компания рассорились с «Друзьями»
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Белорусам обещали «шенген» по 35 евро к началу года, но его нет. Властям плевать?
Одно из любимых слов Лукашенко в новом году
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
Романчук: В декабре подготовили почву для инфляции и девальвации
«Вместо оздоровления получила увечья». История о неудавшемся отдыхе в белорусском санатории
Собчак: «Докажите уже, что Чечня — это Россия»
Латынина: «В раю говорили на русском. Это всем известно в прекрасной России»
Катрин Денёв, «сдай скота»
Заказное убийство Соломона Михоэлса в Минске
Почему Лукашенко лично озаботился величиной порций в студенческих столовых
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Угадай, кто из них мать, а кто дочь!
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Красавчики развесили «любимчиков дам» возле барбершопа «Чекист»
Занялась спортом в 40, сбросила 14 кило и вышла замуж за египтянина на 9 лет моложе
Пассажирский Boeing завис над Черным морем
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Сара едет. В Таиланд!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
18.01.2018
Милиционеры спасают лося, провалившегося под лед. Видеофакт

Дело было на днях в Гомельской области у притока реки Брагинка недалеко от выселенного населенного пункта Крюки.

Как это было – подробно описывают пресс-службе УВД Гомельского облисполкома спасатели животного.

– В ста метрах о дороги заприметили какое-то темное пятно среди льда. Остановились, решили проверить. Когда подошли к берегу, увидели, что прямо по центру водоема в проруби застрял лось, живой.

Стало понятно, что животное переходило реку и в месте, где был лед тонкий, провалилось. Выход был только один – спасать лесного зверя. Стали искать варианты. Подъехать на машине нельзя – местность болотистая, человека держит, а транспорт загрузнет. С шансовым инструментом не подползешь, опять же лед только стал, можно и самим уйти под воду, веревку не набросишь.

Тогда нашли длинное бревно, чтобы уже им проламывать лед до самого берега. За дело взялся командир отделения прапорщик милиции Сергей Горошко, двое коллег были готовы подстраховать старшего. С бревном в руках милиционер стал крошить ледяную окову. Когда вокруг лося оказалась свободная зона, тот стал продвигаться в сторону суши.

Вся операция длилась более часа. Ноги Сергея промокли насквозь. Несколько раз едва сам не ушел под воду. Спас легкий вес и тренировки. Быстро сориентировался и отпрыгнул. Командир передал своеобразную пешню напарнику, а сам стал работать лопатой. Сложности возникли рядом с берегом, где лёд оказался самым толстым. Пришлось приложить немало усилий, чтобы его раздолбить. Да и сохатый уже настолько выдохся, что сил не хватало на финальный рывок.

Милиционер подошел к лосю и подергал за ухо. Так решил подбодрить ледяного узника. Тот, правда, встрепенулся, выскочил из воды, но тотчас же рухнул, как подкошенный на землю. Попытался встать, но не смог. Спустя минут десять он все же оклемался, встал на ноги и направился в сторону леса.

Сергей Горошко говорит, что шесть лет патрулирует зону, но впервые оказался в ситуации, когда нужно было выручать попавшее в беду дикое животное. И что любопытно, накануне вечером он просматривал в интернете видеоролики, где звери замерзли в водоемах. Подумал еще, что такое на Брагинщине вряд ли случится, как-никак, южная точка страны. И надо же, на следующий день сам попал в такую историю. Когда подходил к лосю, страха не было. Чувствовалось, что зверь понимает, что ему помогают выбраться из плена.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:4)
Главное
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
«Завербаваць Клімовіча. Каб сачыць за ім — завербаваць Грабінскага. Каб сачыць за Грабінскім — завербаваць Сергіевіча»
Экс-начальник ГАИ: «Когда ты принципиальный, то у тебя друзей, знакомых мало, и в какой-то пул не входишь»
Как в Польше судили активистов из Беларуси, убивших овцу в Освенциме
Братья Глеб демонстрируют зажигательные танцы. И у них хорошо получается!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY