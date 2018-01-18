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Общество
18.01.2018
Салiдарнасць
В Калининграде появится улица Франциска Скорины

В 1530-м белоруский первопечатник работал в Кенигсберге по приглашению герцога Пруссии.

Топонимическая комиссия в Калининграде рассмотрела обращение делегатов Седьмого съезда белорусов мира с предложением назвать одну из улиц города в честь белорусского первопечатника Франциска Скорины.

Напомним, с таким предложением в июле 2017-го во время съезда в Минске к мэру Калининграда Александру Ярошуку обратился председатель Калининградского Общества белорусской культуры Игорь Шахович.

Дело в том, что несмотря на существование целого ряда известных белорусов, судьба которых была связана с Кенигсбергом-Калининградом, факт белорусского присутствия в названиях улиц и населенных пунктов этого региона никак не отмечен, сообщили в пресс-центре Международного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Идея начать в Калининграде чествование персон белорусского происхождения с Франциска Скорины выглядит рациональной — в 1530 году по приглашению герцога Пруссии Альбрехта Бранденбурга Скорина работал в Кенигсберге.

В ответе, полученном «Бацькаўшчынай» из Калининграда, сообщается, что с целью укрепления культурных и экономическим связей Беларуси и Калининградской области в 2018 году именем Франциска Скорины будет названа улица в жилом квартале, который сейчас строится (район улиц Пархоменко и Левитана).

Вывод топонимической комиссии направлен ​​на рассмотрение и утверждение в городской Совет депутатов Калининграда. В «Бацькаўшчыне» надеются, что горсовет одобрит такой подход.

 
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