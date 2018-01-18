Братья Глеб демонстрируют зажигательные танцы. И у них хорошо получается!

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Братья Александр и Вячеслав Глеб со вторыми половинами сейчас отдыхают на горнолыжном курорте. Известные белорусские футболисты ежедневно делятся со своими подписчиками отчетами о времяпрепровождении, а также желают всем хорошего настроения.

Публикация от Alex Hleb (@alexgleb) Янв 17, 2018 at 11:19 PST

Отметим, что это не первый танец Глеба-старшего. Минувшим летом мы уже видели ламбаду в его исполнении во время отпуска в Испании.

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