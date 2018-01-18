Экс-начальник ГАИ: «Когда ты принципиальный, то у тебя друзей, знакомых мало, и в какой-то пул не входишь»

Сергей Талатай дал первое интервью в новом качестве — о прежней и новой работе.

Бывший глава Госавтоинспекции Брестской области дал интервью TUT.BY в новом качестве — теперь он руководит департаментом транспортной безопасности и мобильности ООО «СТиМ».

В беседе с журналистом Сергей Талатай среди прочего рассказал о своем отношении к резонансному ДТП с участием и. о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, севшего за руль с 3 промилле в крови.

— …И до Волковыцкого были такие моменты. И не один. И не только сотрудников ГАИ [задерживали]. И не только милиционеры. И гораздо выше [были] по статусу. Никого не всколыхнуло. Хотели меня укусить, подать, вывернуть, может быть сбить с должности? До меня не было Волковыцких таких? Были. Будут ли они? Жизнь такова, что, наверное, будут. Почему никто не сказал: «Ребят, а давайте откинем эмоции и взглянем трезво»?. Кто Волковыцкого тогда оформил? Сотрудники ГАИ. Кто его освидетельствовал, в больницу отвез, кровь взял? Сотрудники ГАИ. Кто принципиальную оценку всему дал? Мы же сами. Вы же не знаете, сколько мы таких «Волковыцких» сами выгнали. Принципиально. Мы постоянно боремся с этим. Это стереотип, который тянется с советских времен: мол, сотруднику ГАИ позволено больше, чем кому-то другому. Я с этим боролся всю служебную жизнь, — рассказал собеседник портала.

За годы работы в Бресте и Гродно он добился значительного снижения смертности на дорогах. Сокращения количества погибших экс-начальник ГАИ добивался инженерными решениями на аварийно-опасных участках и ужесточением мер в отношении водителей, до которых с первого раза не доходило.

— Когда ты принципиальный, то у тебя друзей, знакомых мало, и в какой-то пул не входишь. Тебя, бывает, порицают: где-то эмоционально, открыто, где-то тихо, где-то презрительно, стуча по клавиатуре ночью под одеялом. Проще плыть по течению: угождать, делать — но тогда ты не достигнешь цели, не изменишь ситуацию, — подчеркнул Сергей Талатай.

Золотые слова экс-начальника ГАИ Брестской области