В Казахстане в автобусе сгорели 52 человека, чье гражданство еще устанавливается

В Актюбинской области загорелся «Икарус» с пассажирами.

«18 января 2018 года в 10.30 в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается, — сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД страны Руслана Иманкулова.

Только пятерым пассажирам удалось выбраться, им оказали медицинскую помощь.