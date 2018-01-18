Когда можно (а когда нельзя) есть углеводы на ужин?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Министр экономики рассказал про средние зарплаты белорусов в 2018 году
Макей: Экспорт на две трети вырос благодаря росту цен
36 российских легкоатлетов сбежали с соревнований в Иркутске, узнав о приезде допинг-офицеров
Саснович вышла в третий круг Australian Open
Милиционеры спасают лося, провалившегося под лед. Видеофакт
В Калининграде появится улица Франциска Скорины
Экс-начальник ГАИ: «Когда ты принципиальный, то у тебя друзей, знакомых мало, и в какой-то пул не входишь»
В Казахстане в автобусе сгорели 52 человека, чье гражданство еще устанавливается
Прокопеня показал приложение, в котором «побил» своего оппонента Чалого
К концу недели морозы ослабеют, местами ожидается до +1°С
Дыскрымінацыя ці клопат: чаму жанчыне нельга быць вадалазкай?
В Туркменистане законом запретили секс и вредные привычки на ТВ
В Барановичах мужчина с гранатой пришел к бывшей
Как на самом деле выглядит Лидия Ермошина. Фотофакт
В Германии суд отклонил прошение о помиловании «бухгалтера Освенцима»
Гендиректора агрокомбината «Заря» подозревают в хищении и взятке
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Особенности президентского корпоратива. Фотофакт
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
«Жировки» тяжелеют, карманы людей пустеют, ЖКХ-бароны буреют»
«Такого масштаба бесстыдства, с которого начался этот год на российском ТВ, раньше не было»
«Люди у нас нищие до безумия»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Чем я хуже матери, сын которой умер в Печах?» Мать умершего в СИЗО парня добилась возобновления расследования
Родионов сделал БАТЭ чемпионом на последних секундах сезона – и завершил карьеру
Почему Беларуси позарез нужно экономическое чудо
«Ніякіх дынастый, перадачы ўлады. Толькі два прэзыдэнцкія тэрміны»
Уладзімер Брыль, без віны расстраляны
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»
Корпоратив, подпорченный дресс-кодом: Белоус и компания рассорились с «Друзьями»
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Белорусам обещали «шенген» по 35 евро к началу года, но его нет. Властям плевать?
Одно из любимых слов Лукашенко в новом году
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
Романчук: В декабре подготовили почву для инфляции и девальвации
«Вместо оздоровления получила увечья». История о неудавшемся отдыхе в белорусском санатории
Собчак: «Докажите уже, что Чечня — это Россия»
Латынина: «В раю говорили на русском. Это всем известно в прекрасной России»
Катрин Денёв, «сдай скота»
Заказное убийство Соломона Михоэлса в Минске
Почему Лукашенко лично озаботился величиной порций в студенческих столовых
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Угадай, кто из них мать, а кто дочь!
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Красавчики развесили «любимчиков дам» возле барбершопа «Чекист»
Занялась спортом в 40, сбросила 14 кило и вышла замуж за египтянина на 9 лет моложе
Пассажирский Boeing завис над Черным морем
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Сара едет. В Таиланд!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
18.01.2018
Майкл Мосли, ВВС
Когда можно (а когда нельзя) есть углеводы на ужин?

На календаре январь, когда традиционно мы встаем на весы и решаем, что нужно сесть на диету. Но какую выбрать?

Многие годы в моде были низкоуглеводные диеты. Считалось, что продукты с высоким содержанием углеводов, в особенности богатые сахаром - например, белый хлеб, рис или макароны, - способствуют росту талии и повышают уровень сахара в крови.

Объяснялось это так: если человек потребляет много углеводов и сахаров, в особенности продукты с низким содержанием пищевых волокон, которые быстро усваиваются организмом, то эти элементы быстро повышают уровень глюкозы (сахара) в крови.

Если не сжигать этот сахар посредством физических упражнений, то поджелудочная железа будет в больших количествах вырабатывать инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы.

Организм делает это посредством переработки излишек сахара в жировые клетки и наращивания их запасов. А чрезмерное количество жира в организме, а особенно в области живота, может привести к серьезным проблемам со здоровьем - например, к диабету второго типа.

Помимо количества потребляемых углеводов, людей беспокоит и время приема пищи. Например, есть очень широко распространенное убеждение, что потреблять углеводы в пищу вечером хуже для здоровья, чем если делать это на завтрак.

Потому что с утра у человека больше энергии, и его организм быстрее сжигает сахар, выделяемый углеводами. Перед сном же организм готовится отдыхать, поэтому, чтобы избавиться от сахара, потребуется больше времени.

Такова теория. Но насколько она точна?

Утренние углеводы против вечерних

Мы провели небольшое исследование, прибегнув к помощи Адама Коллинза из Университета Суррея. Набрали физически здоровых добровольцев, чтобы выяснить, в какое время их организм лучше справится с углеводами - утром или вечером.

Также мы хотели выяснить, привыкнут ли со временем их организмы к новому режиму. Всем добровольцам было предложено ежедневно съедать определенное количество углеводов. В рационе были овощи, хлеб и макароны.

Первые пять дней они поглощали большую часть ежедневной нормы углеводов на завтрак, оставляя лишь незначительную долю на ужин.

Затем еще пять дней они питались привычным им образом, а последние пять дней большая часть углеводов приходилась уже на ужин.

Команда Адама Коллинза все это время следила за уровнем сахара в крови участников эксперимента. Какие итоги он ожидал получить?

- Мне всегда казалось очевидным, что мы лучше справляемся с углеводами, если у нас впереди целый день, наполненный физической активностью, - сказал он в начале эксперимента. - Я ожидаю, что организму участников будет проще, если съедать большую часть углеводов на завтрак. Но мы не знаем, что произойдет, если регулярно следовать диете с высоким содержанием углеводов на ужин. Ранее подобные исследования не проводились, и как ученому, мне очень интересно, что произойдет.

Что же мы выяснили?

Один из вариантов победил с большим отрывом. И вовсе не тот, которого мы ожидали. Когда исследователи обследовали добровольцев на следующий день после высокоуглеводных завтраков и низкоуглеводных ужинов, они выяснили, что средний показатель выброса сахара в кровь составил 15,9 единиц.

Примерно такого результата мы и ожидали.

Что же произошло после пятидневной диеты с низкоуглеводными завтраками и высокоуглеводными ужинами?

Удивительно, но средний уровень выброса сахара снизился до 10,4 единиц - и для всех это стало неожиданностью.

Что же случилось? Возможно, главную роль играет не то, во сколько вы потребляете углеводы, а продолжительность отрезка времени перед едой, в который в вашем рационе углеводов не было.

Если с момента вашего последнего приема высокоуглеводной пищи прошло много времени, ваш организм будет лучше подготовлен. Это происходит естественным образом утром, потому что у вас была целая ночь сна, чтобы «поголодать».

Но из нашего миниисследования можно сделать вывод, что аналогичный эффект наблюдается, если не потреблять углеводы большую часть дня.

Другими словами, за несколько дней низкоуглеводных завтраков и высокоуглеводных ужинов организм привыкает к такому режиму и лучше справляется с большой нагрузкой углеводов вечером.

Теперь Адам Коллинз решил провести более масштабное исследование, которое, будем надеяться, даст более полные ответы. Пока же ученый советует не слишком беспокоиться о том, в какое время дня вы съедаете углеводы. Важно лишь сохранять постоянство и не переусердствовать с ними при каждом приеме пищи.

Суть в том, чтобы чередовать подъемы и спады. Если на ужин у вас было много калорий, ограничьте их объем на завтрак. С другой стороны, если на завтрак вы съели горку тостов, то на ужин лучше воздержаться от макарон.

Модные диеты: небылицы и обман

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
«Завербаваць Клімовіча. Каб сачыць за ім — завербаваць Грабінскага. Каб сачыць за Грабінскім — завербаваць Сергіевіча»
Экс-начальник ГАИ: «Когда ты принципиальный, то у тебя друзей, знакомых мало, и в какой-то пул не входишь»
Как в Польше судили активистов из Беларуси, убивших овцу в Освенциме
Братья Глеб демонстрируют зажигательные танцы. И у них хорошо получается!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY