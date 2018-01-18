Прокопеня показал приложение, в котором «побил» своего оппонента Чалого

Белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня в своем Facebook-аккаунте анонсировал мобильное приложение, в котором можно виртуально побить своего собеседника разными способами.

«Сейчас я в руках держу программку, которая позволяет звонить другу по видео звонку и драться с ним. Интересный кейс ее использования — можно переключиться с фронтальной камеры на заднюю — навести на видео на экране монитора — и получаем веселые видюшки в аттаче», — рассказал он и продемонстрировал, как могла бы выглядеть его виртуальная битва с экономистом Сергеем Чалым, отмечает 42.TUT.BY.

По словам Прокопени, эта программа появится в онлайн-магазинах приложения через два месяца. Впрочем, название для нее они пока еще не выбрали.

Белорус верит, что мобильные приложения будущего будут строиться вокруг камеры: «И вообще, спорно называть телефоном устройство, по которому почти не звонишь. Это скорее камера с интернетом».

Напомним, экономист Сергей Чалый неоднократно критиковал декрет о развитии цифровой экономики, одним из инициаторов которого является Виктор Прокопеня. Эксперт считает, что в принятом документе есть не только преимущества, но и недостатки.