К концу недели морозы ослабеют, местами ожидается до +1°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

18 января ожидается облачно с прояснениями. Днем преимущественно по юго-востоку выпадет снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, днем умеренный. Во второй половине дня морозы ослабеют до 0..-5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

19 января на большей части территории пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. По Брестской области местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..-8°С, по юго-западу -1..-2°С, максимальная днем -4..+1°С.

20 января на большей части территории ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -5..+1°С.