Можно ли вытащить белорусов из бедности без реформ?

Почему официальная статистика и независимое исследование по-разному оценивают число белорусов, оказавшихся за чертой бедности?

Данные Белстата говорят о том, что благосостояние белорусов продолжает расти. В январе-ноябре 2017 года реальные располагаемые денежные доходы белорусов выросли на 1,5% к аналогичному периоду. А в январе-сентябре среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума у 5,9% населения.

Однако в исследовании BEROC «Детерминанты бедности в период экономического роста и его отсутствия. Оценка динамики бедности в Беларуси в 2009—2016 годах» говорится, что абсолютная бедность в Беларуси за последние два года увеличилась в два раза и затронула 29% населения.

Почему данные так разнятся, Завтра твоей страны объяснил автор исследования, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

– Данные Белстата под сомнение не ставлю, но вместе с тем мое исследование действительно показало, что по состоянию на 2016 год количество бедных в Беларуси выросло с 14 до 29%.

Что произошло в 2017 году, сказать не могу, поскольку данных для этого пока нет.

Но исходя из статистики Белстата, которая свидетельствует, что реальные доходы немного выросли, можно прогнозировать и сокращение показателя бедности – однако будет оно незначительным, в пределах 1-2%.

– В чем главное отличие в ваших подсчетах и данных Белстата? Почему показатель оказавшихся за чертой бедности так разнится?

– Официальная статистика использует сравнение доходов с бюджетом прожиточного минимума (он составляет 217,74 рубля – прим.).

Я же использовал подход, основанный на сопоставлении расходов домашних хозяйств и того, какое количество калорий необходимо для каждого члена домашнего хозяйства (взрослого и ребенка – в зависимости от возраста и пола) для обеспечения его нормального функционирования. Использовался международно признанный инструментарий по оценке бедности.

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