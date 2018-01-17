10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали

Те, кто присуждает почетные награды и премии, как оказалось, тоже могут попасть впросак: иначе невозможно объяснить, почему эти талантливые, известные миллионам зрителей актрисы так и не были удостоены премии «Оскар».

Хелена Бонэм Картер

© The Weinstein Company

В фильмографии этой, без сомнения, талантливой британки есть множество запоминающихся и ярких ролей: вспомните психопатку Марлу Сингер из «Бойцовского клуба» или неподражаемую Беллатрису Лестрейндж из «Гарри Поттера».

Но Хелена мастерски воплощает на экране и драматические роли, которые и принесли ей 2 номинации на «Оскар»: за главную роль в фильме «Крылья голубки», а также за роль королевы-матери в фильме «Король говорит!». Более того, на премию «Золотой глобус» актриса была номинирована целых 7 раз, однако эти номинации также не принесли ей ни одной победы.

Эми Адамс

© Columbia Pictures

По количеству номинаций Эми Адамс ничуть не уступает Леонардо Ди Каприо: актриса была номинирована на статуэтку 5 раз, правда, в основном в категории «Лучшая женская роль второго плана». Увы, одна из самых ярких работ актрисы осталась незамеченной критиками и осталась без номинации в прошлом году — это роль в фильме «Прибытие», где Адамс играет лингвиста, пытающегося наладить контакт с пришельцами.

Деми Мур

© Paramount Pictures

Одна из самых красивых и популярных актрис 90-х, безусловно, навсегда запомнится зрителям своими яркими ролями в фильмах «Солдат Джейн» и «Привидение». Последняя картина получила аж 5 номинаций на «Оскар», но киноакадемики оставили актерскую игру Мур без внимания. Увы, в 00-х из-за коммерческих неудач фильмов карьера актрисы пошла на спад, и крупных наград Деми так и не получила.

Кира Найтли

© Focus Features

В свои 32 года Найтли успела сыграть одну из главных ролей во франшизе «Пираты Карибского моря», воплотить на экране образы Анны Карениной и герцогини Джорджианы Кавендиш и дважды номинироваться на «Оскар»: за роль в экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а также за роль в исторической драме «Игра в имитацию». После рождения ребенка в 2015 году Найтли снимается не так уж и часто, но отчего-то мы уверены, что лучшие роли у нее еще впереди и свой «Оскар» она обязательно получит.

Гленн Клоуз

© Walt Disney

Помните злодейку Стервеллу Де Виль из фильма «101 далматинец»? Американская актриса Гленн Клоуз, исполнившая эту роль, является чуть ли не рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Оскар» — у нее их целых 6. Увы, ни одна из них так и не увенчалась победой. Это весьма печально, ведь Клоуз — настоящий мастер перевоплощений: взять хотя бы ее роль в фильме «Таинственный Альберт Ноббс», где она сыграла женщину, вынужденную более 20 лет маскироваться и жить в образе мужчины.

Джессика Честейн

© Entertainment One

Хотя многим зрителям Джессика Честейн запомнилась и полюбилась после роли в фильме «Интерстеллар», к этому времени у нее уже было 2 номинации на заветный «Оскар»: за превосходную игру в картине «Прислуга», а также за главную роль в фильме «Цель номер один». Победы они ей, правда, не принесли.

Возможно, в этом киносезоне удача улыбнется актрисе: совсем недавно в прокат вышла картина Аарона Соркина «Большая игра», где Честейн сыграла организатора подпольных азартных игр.

Катрин Денев

© Parc Film

Киноакадемики отметили игру одной из самых талантливых актрис Франции всего однажды: в 1993 году ее номинировали на «Оскар» за роль в картине «Индокитай», однако заветная статуэтка досталась Эмме Томпсон. А ведь на счету Денев есть немало хороших ролей: в фильмах «Шербурские зонтики», «Танцующая в темноте», «8 женщин». Досадное упущение комитета, но мы знаем, что академики любят делать в подобных случаях: они награждают актеров и актрис почетным «Оскаром» за выдающиеся заслуги в кино. И эта француженка его достойна, однозначно.

Мишель Уильямс

© The Weinstein Company

Киноакадемики не скупятся на номинации для Мишель Уильямс — актриса была отмечена 4 раза: за роли в картинах «Горбатая гора», «Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин», где она мастерски воплотила на экране образ легендарной актрисы, а также за небольшую роль в фильме «Манчестер у моря». Кажется, с такими темпами победа может быть не за горами: в этом году Мишель Уильямс уже получила номинацию на «Золотой глобус» за фильм «Все деньги мира» (кстати, тот самый, из которого вырезали сцены с участием Кевина Спейси).

Ума Турман

© Miramax

Муза Квентина Тарантино была удостоена номинации на «Оскар» в далеком 1995 году за роль Мии Уоллес в «Криминальном чтиве» — тогда статуэтка досталась Дайан Уист за роль в фильме «Пули над Бродвеем». Затем последовали роли в фильмах «Отверженные», «Убить Билла», «Гаттака», но номинациями они отмечены не были.

Мэрилин Монро

© 20th Century Fox

Из-за амплуа глуповатой блондинки критики не воспринимали игру Монро всерьез, а сама актриса за всю свою карьеру предпринимала несколько попыток избавиться от этого навязчивого образа. И иногда ей это удавалось, например в драме «Неприкаянные», где Мэрилин сыграла разведенную женщину.

Будучи одной из самых востребованных актрис и секс-символом Голливуда своего времени, Монро так и не была удостоена ни одной номинации на «Оскар», а высшей наградой в ее коллекции стал «Золотой глобус» за роль в фильме «В джазе только девушки».