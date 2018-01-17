10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Туркменистане законом запретили секс и вредные привычки на ТВ
В Барановичах мужчина с гранатой пришел к бывшей
Как на самом деле выглядит Лидия Ермошина. Фотофакт
В Германии суд отклонил прошение о помиловании «бухгалтера Освенцима»
Гендиректора агрокомбината «Заря» подозревают в хищении и взятке
В Кобрине установили теплые домики для бездомных котов
Би-би-си перестанет называть нашу страну Белоруссией
Зрители стали пародировать крики белорусской теннисистки. Видеофакт
Ушла из жизни бывший главный бухгалтер Независимого профсоюза горняков
Мужчина собирался убить себя, но милиционер предложил ему закурить
Лебедько на приёме у министра обороны обсудил дедовщину
«Чем я хуже матери, сын которой умер в Печах?» Мать умершего в СИЗО парня добилась возобновления расследования
Крык душы настаўнікаў Міншчыны: «Ноччу педагог павінен спаць, а нас прымушаюць патруляваць вуліцы»
Российского священника приговорили к 14 годам за педофилию
Как кормят в столовых БНТУ, на которые распорядился равняться Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Во сколько обошелся концерт российских звезд для Лукашенко и компании?
«Люди у нас нищие до безумия»
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
Особенности президентского корпоратива. Фотофакт
«Вместо оздоровления получила увечья». История о неудавшемся отдыхе в белорусском санатории
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Уладзімер Брыль, без віны расстраляны
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»
Корпоратив, подпорченный дресс-кодом: Белоус и компания рассорились с «Друзьями»
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Белорусам обещали «шенген» по 35 евро к началу года, но его нет. Властям плевать?
Одно из любимых слов Лукашенко в новом году
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
Романчук: В декабре подготовили почву для инфляции и девальвации
«Вместо оздоровления получила увечья». История о неудавшемся отдыхе в белорусском санатории
Собчак: «Докажите уже, что Чечня — это Россия»
Латынина: «В раю говорили на русском. Это всем известно в прекрасной России»
Катрин Денёв, «сдай скота»
«Движуха вокруг криптовалют очень большая, а это первый признак того, что на рынке что-то неладно»
Заказное убийство Соломона Михоэлса в Минске
Почему Лукашенко лично озаботился величиной порций в студенческих столовых
Романчук: «На этот раз в наши с вами карманы залезло сахарное лобби»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Красавчики развесили «любимчиков дам» возле барбершопа «Чекист»
Лукашенко появился на приеме в честь старого Нового года в костюме не по размеру
Занялась спортом в 40, сбросила 14 кило и вышла замуж за египтянина на 9 лет моложе
Новые аппетитные формы Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе купальников
Пассажирский Boeing завис над Черным морем
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Сара едет. В Таиланд!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
17.01.2018
AdMe
10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали

Те, кто присуждает почетные награды и премии, как оказалось, тоже могут попасть впросак: иначе невозможно объяснить, почему эти талантливые, известные миллионам зрителей актрисы так и не были удостоены премии «Оскар».

Хелена Бонэм Картер

© The Weinstein Company 

В фильмографии этой, без сомнения, талантливой британки есть множество запоминающихся и ярких ролей: вспомните психопатку Марлу Сингер из «Бойцовского клуба» или неподражаемую Беллатрису Лестрейндж из «Гарри Поттера».

Но Хелена мастерски воплощает на экране и драматические роли, которые и принесли ей 2 номинации на «Оскар»: за главную роль в фильме «Крылья голубки», а также за роль королевы-матери в фильме «Король говорит!». Более того, на премию «Золотой глобус» актриса была номинирована целых 7 раз, однако эти номинации также не принесли ей ни одной победы.

Эми Адамс

© Columbia Pictures 

По количеству номинаций Эми Адамс ничуть не уступает Леонардо Ди Каприо: актриса была номинирована на статуэтку 5 раз, правда, в основном в категории «Лучшая женская роль второго плана». Увы, одна из самых ярких работ актрисы осталась незамеченной критиками и осталась без номинации в прошлом году — это роль в фильме «Прибытие», где Адамс играет лингвиста, пытающегося наладить контакт с пришельцами.

Деми Мур

© Paramount Pictures 

Одна из самых красивых и популярных актрис 90-х, безусловно, навсегда запомнится зрителям своими яркими ролями в фильмах «Солдат Джейн» и «Привидение». Последняя картина получила аж 5 номинаций на «Оскар», но киноакадемики оставили актерскую игру Мур без внимания. Увы, в 00-х из-за коммерческих неудач фильмов карьера актрисы пошла на спад, и крупных наград Деми так и не получила.

Кира Найтли

© Focus Features 

В свои 32 года Найтли успела сыграть одну из главных ролей во франшизе «Пираты Карибского моря», воплотить на экране образы Анны Карениной и герцогини Джорджианы Кавендиш и дважды номинироваться на «Оскар»: за роль в экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а также за роль в исторической драме «Игра в имитацию». После рождения ребенка в 2015 году Найтли снимается не так уж и часто, но отчего-то мы уверены, что лучшие роли у нее еще впереди и свой «Оскар» она обязательно получит.

Гленн Клоуз

© Walt Disney 

Помните злодейку Стервеллу Де Виль из фильма «101 далматинец»? Американская актриса Гленн Клоуз, исполнившая эту роль, является чуть ли не рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Оскар» — у нее их целых 6. Увы, ни одна из них так и не увенчалась победой. Это весьма печально, ведь Клоуз — настоящий мастер перевоплощений: взять хотя бы ее роль в фильме «Таинственный Альберт Ноббс», где она сыграла женщину, вынужденную более 20 лет маскироваться и жить в образе мужчины.

Джессика Честейн

© Entertainment One 

Хотя многим зрителям Джессика Честейн запомнилась и полюбилась после роли в фильме «Интерстеллар», к этому времени у нее уже было 2 номинации на заветный «Оскар»: за превосходную игру в картине «Прислуга», а также за главную роль в фильме «Цель номер один». Победы они ей, правда, не принесли.

Возможно, в этом киносезоне удача улыбнется актрисе: совсем недавно в прокат вышла картина Аарона Соркина «Большая игра», где Честейн сыграла организатора подпольных азартных игр.

Катрин Денев

© Parc Film 

Киноакадемики отметили игру одной из самых талантливых актрис Франции всего однажды: в 1993 году ее номинировали на «Оскар» за роль в картине «Индокитай», однако заветная статуэтка досталась Эмме Томпсон. А ведь на счету Денев есть немало хороших ролей: в фильмах «Шербурские зонтики», «Танцующая в темноте», «8 женщин». Досадное упущение комитета, но мы знаем, что академики любят делать в подобных случаях: они награждают актеров и актрис почетным «Оскаром» за выдающиеся заслуги в кино. И эта француженка его достойна, однозначно.

Мишель Уильямс

© The Weinstein Company 

Киноакадемики не скупятся на номинации для Мишель Уильямс — актриса была отмечена 4 раза: за роли в картинах «Горбатая гора», «Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин», где она мастерски воплотила на экране образ легендарной актрисы, а также за небольшую роль в фильме «Манчестер у моря». Кажется, с такими темпами победа может быть не за горами: в этом году Мишель Уильямс уже получила номинацию на «Золотой глобус» за фильм «Все деньги мира» (кстати, тот самый, из которого вырезали сцены с участием Кевина Спейси).

Ума Турман

© Miramax 

Муза Квентина Тарантино была удостоена номинации на «Оскар» в далеком 1995 году за роль Мии Уоллес в «Криминальном чтиве» — тогда статуэтка досталась Дайан Уист за роль в фильме «Пули над Бродвеем». Затем последовали роли в фильмах «Отверженные», «Убить Билла», «Гаттака», но номинациями они отмечены не были.

Мэрилин Монро

© 20th Century Fox 

Из-за амплуа глуповатой блондинки критики не воспринимали игру Монро всерьез, а сама актриса за всю свою карьеру предпринимала несколько попыток избавиться от этого навязчивого образа. И иногда ей это удавалось, например в драме «Неприкаянные», где Мэрилин сыграла разведенную женщину.

Будучи одной из самых востребованных актрис и секс-символом Голливуда своего времени, Монро так и не была удостоена ни одной номинации на «Оскар», а высшей наградой в ее коллекции стал «Золотой глобус» за роль в фильме «В джазе только девушки».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:5)
Главное
Как на самом деле выглядит Лидия Ермошина. Фотофакт
Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
Романчук: «Власти перестарались»
«В скобках было написано: иностранное государство — это Украина»
Фотожабы: «Саня, верни сотку»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY