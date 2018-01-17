В Туркменистане законом запретили секс и вредные привычки на ТВ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки.

Пока не ясно будут ли сцены с стреляющим президентом Гурбангулы Бердымухамедовым считаться сценами насилия.

По официальным сообщениям, Закон Туркменистана О телевидении и радиовещении Бердымухамедов подписал в конце прошлой недели. Закон также призывает создавать «положительный образ» страны.

Один из пунктов 4-статьи нового закона указывает на «обеспечение защиты несовершеннолетних лиц от распространения публичной информации, оказывающей негативное воздействие на их физическое, умственное или нравственное развитие, особенно связанной с распространением информации порнографического и (или) насильственного характера и информации, поощряющей вредные привычки». Также в 44-статье указывается, что запрет таковых материалов обусловлен защитой национальных интересов.

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В Туркменистане все виды местных СМИ и в особенности ТВ находится во владении и под жёстким контролем государства. Даже контент каналов кабельного телевидения строго цензурируется и любые сцены кинофильмов, которые цензоры посчитают непристойными вырезаются. Единственным способом обходить госцензуру было спутниковое телевидение, которое также стало недоступным туркменистанцам. Власти уже давно по всей стране ведут борьбу со спутниковыми «тарелками» и как рассказывают корреспонденты Азатлыка, только в отдалённых сёлах сегодня можно встретить редкую параболическую антенну, до которой ещё не добралась рука туркменской цензуры. Кстати, новый закон даёт определение кабельному и спутниковому телевидению.

Кроме того в законе не указано чётко, что имеется в виду под «вредными привычками» и кто это будет определять.

Контент на туркменских каналах в основном состоит из передач, восхваляющих самого президента и его «эпоху могущества и счастья». По гостелеканалам, например, распространены передачи, в которых дикторы читают книги, написанные президентом или как Аркадаг гоняет на спортивной машине. И не ясно будут ли, например, считаться сценами насильственного характера или поощряющими вредные привычки репортажи, в которых Бердымухамедов стреляет из автоматического оружия и метает ножами.

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Закон о телевидении также призывает создавать теле- и радиопрограммы, повышающие авторитет и позитивный имидж Туркменистана. Но остаётся под вопросом, будут ли способствовать авторитету страны репортажи, в которых чиновники выстраиваются в очередь на поклон к президенту, чуть ли не целуя его руку.

И хотя в первом пункте той же 4-статьи утверждается, что «государственная политика в области телерадиовещания основывается на принципах свободы массовой информации, недопустимости цензуры и вмешательства в деятельность средств массовой информации», нет оснований ожидать, что с принятием нового закона туркменское телевидение станет свободным от цензуры.

Туркменистан занимает последние позиции в рейтингах свободы слова и прессы. Так в последнем рейтинге организации «Репортеры без границ» эта страна заняла 178 место из 180 стран по степени свободы прессы.