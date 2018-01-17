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17.01.2018
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Как в Польше судили активистов из Беларуси, убивших овцу в Освенциме

Организаторы акции получили год и полтора года тюрьмы.

24 марта 2017 года 12 молодых художников из Беларуси, Польши и Германии пришли к воротам бывшего нацистского концлагеря, разделись догола, заковали себя в наручники и на глазах у посетителей и охраны зарезали ягненка. Организаторы акции получили реальные сроки

17 января 2018 года в польском городе Освенцим был вынесен приговор двенадцати участникам антивоенной акции «Love macht Frei» («Любовь освобождает»).

24 марта прошлого года 12 молодых художников из Польши, Германии и Беларуси пришли к воротам бывшего нацистского концлагеря в Освенциме. Они разделись догола, сковали себя наручниками и на глазах у посетителей и охраны зарезали ягненка. А поверх надписи над воротами в лагерь "Arbeit macht frei", что в переводе с немецкого означает "Труд делает свободным", участники акции повесили баннер со словом "Love", так чтобы получилось "Любовь делает свободной". На теле каждого участника акции было написано название города, где в тот момент шла война.

Никита Володько

- Нашей целью было создать произведение искусства, которое обращает внимание и является каким-то рупором, которое указывает в сторону кровопролития у наших соседей (России и Украины), - объяснил цель акции ее организатор, белорус Никита Володько.

Однако власти Польши сочли, что художники не занимались искусством, осквернили место памяти. Также их обвинили в убийстве животного и задержали.

Суд в Освенциме

Организаторами акции были два молодых белоруса Адам Беляцкий и Никита Володько. Они получили самые большие сроки. Беляцкий, сын известного белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, получил полтора года тюрьмы и штраф в 2000 злотых (чуть более 600 долларов США), Никита Володько был осужден на год и 2 месяца тюрьмы. Обоим организаторам акции запрещено заводить животных в течение 10 лет, так как именно они принимали участие в убийстве ягненка. Володько и Беляцкий утверждают, что том, что во время акции прольется кровь, знали лишь они.

- Другим участникам не сказали, чтобы они в тюрьму не пошли. Меньше ответственности будут иметь. Меньше знают, лучше будут спать, - пояснил Адам Беляцкий.

Адам Беляцкий на скамье подсудимых

Другие участники акции были приговорены к году лишения свободы и штрафу.

Художники намерены подать апелляцию на приговор.

 
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