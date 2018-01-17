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17.01.2018
Власти решили выявить тех, кто снаружи бело-красно-белый или закатно-болотистый, а внутри — расцветки «Аквафреш»?

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников рассуждает о реальной причине возбуждения уголовного дела в отношении «Аллы Бронь» и её двух бойфрендов и о странностях судебного разбирательства.

«Вокруг дела регнумовцев уже сломано много копий. Но есть моменты, на которые внимания обращалось мало, пишет политолог в Фейсбуке.

Начнем с момента задержания фигурантов. С учетом того, что их по факту обвиняют в работе в пользу определенных политических сил в России, решение имело политическое измерение. И принималось только по согласованию лично с Александром Лукашенко.

Но ситуация, когда пророссийские активисты оказывались в сфере внимания белорусских властей – не нова. Правда раньше в отношении особенно неудобных персонажей применялась другая тактика – выдавливания из Беларуси: хотели русского мира - туда и езжайте. И тут возникает первый вопрос: какова реальная причина возбуждения уголовного дела в отношении «Аллы Бронь» и её двух бойфрендов.

Есть мнение, что белорусский режим взял регнумовцев в заложники, чтобы укрепить свои позиции в переговорах с Москвой. Такое объяснение хромает на обе ноги.

Во-первых, с какой стати Кремль должен был поддаться на шантаж? Из-за судьбы никому не известных чернорабочих информационной войны?

Во-вторых, в начале апреля прошла в целом успешная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. После которой, по логике, можно было каким-то образом всю историю сворачивать. Даже направив для рассмотрения в суд. Тем более, что самое сложное в этом деле – это проведение экспертиз (например, текстов на предмет экстремизма и электронных носителей информации на предмет обнаружения сведений, представляющих интерес для следствия).

С учетом резонанса дела, очевидно, что такие экспертизы были бы проведены в первоочередном порядке. Но вместо этого срок расследования был продлен, регнумовцы продолжали сидеть. Какова фактическая причина затягивания расследования – второй вопрос.

Странно выглядит и судебное разбирательство. Которое с перерывами тянется уже месяц. Когда необходимо, наша Фемида весьма шустра. Но почему-то не в этот раз. Почему- вопрос третий.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

А теперь посмотрим не на само уголовное дело, а на то, что вокруг него. В Украине последние годы есть такой термин – «российская консерва». Это такая скрытая российская клиентелла и агенты влияния. Которые формально могут быть и русофобами, но по факту вся их деятельность – в интересах России. Одним из результатов дела регнумовцев стало достаточно массовое самовскрытие «консервов». И кого там только ни оказалось: феминистки и отставные либералы, записные социал-демократы и профсоюзные деятели, борцы за свободу предпринимательства и права потребителей, и прочая, прочая, прочая.

Может, именно на это и рассчитывали власти, давая старт делу регнумовцев и всячески его затягивая? Чтобы максимальное количество «консервов» смогло/успело/захотело самовскрыться? А ведь есть ещё и невидимая часть процесса – отношение в среде чиновников к этому делу.

Вполне может статься, что всё дело регнумовцев - это такая себе провокация и проверка на вшивость, с целью выявить и взять на карандаш тех, кто снаружи бело-красно-белый или закатно-болотистый, а внутри – расцветки «Аквафреш».

Как выглядят авторы «Регнума» спустя год содержания под стражей

 
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