В Барановичах мужчина с гранатой пришел к бывшей

Инцидент произошел 17 января.
В редакцию intex-press.by позвонили читатели и сообщили, что на улице Бадака милиция и саперы оцепили многоэтажный дом.
Примерно в 14.00 в одну из квартир дома на улице Бадака, где живет мать с дочерью и внуком, пришел бывший сожитель дочери. В руке его была граната.
Сотрудники милиции сажают задержанного в машину. Фото Татьяна Малеж
– Он сказал, что если мы не дадим выпить, то взорвет гранату, – рассказала Intex-press Наталья, хозяйка квартиры.
Женщины уговорили отдать им боеприпас.
– Мы сказали, что нальем ему 100 граммов, если он отдаст нам гранату, – пояснила Наталья.
После того, как бывший сожитель передал боеприпас женщинам, те выбросили гранату во двор через окно и вызвали милицию и спасателей МЧС.
Мужчина сбежал из квартиры до приезда спецслужб.
Саперы на месте происшествия изъяли гранату.
Боевая она или учебная – неизвестно: получить комментарий у милиции Intex-press пока не удалось.
Бывшего сожителя задержали в соседнем многоэтажном доме.
Фото Татьяна Малеж