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В мире
17.01.2018
belmir.by
Друзья по переписке из Беларуси и Китая нашли друг друга через 55 лет

Более полстолетия назад эта дружба в письмах связала двух человек, живущих за тысячи километров друг от друга. А затем переписка была прервана.

Но спустя 55 лет совместные усилия выпускников Педагогического университета Центрального Китая помогли женщине из Беларуси найти утерянного друга в Поднебесной всего за два дня, пишет chinadaily.com.cn.

Светлана и Лан переписывались три года, а затем перестали. Фото chinadaily.com.cn

А началось все с того, что родственник жительницы нашей страны Светланы Швитковой попросил китайского студента, учащегося за рубежом, поискать ее бывшего друга по переписке Лана Цон Юя.

Было известно, что он тогда получал образование в вышеуказанном университете, носившем в начале 1960-х название Педагогический институт Центрального Китая.

По словам Светланы, Лан первым написал ей письмо. А затем молодые люди обменивались посланиями раз в два-три месяца на протяжении трех лет. В итоге получилось около 15 писем, но в 1963-м переписка прекратилась.

Новость о поиске Лана Цон Юя быстро распространилась, когда друг студента, учащегося за рубежом, разместил эту информацию в популярной китайской соцсети Weibo, а университет и его воспитанники начали помогать репостами.

Благодаря старым фотографиям и усилиям выпускников, Лан наконец был найден. Он связался со Светланой и выслал ей несколько своих новых снимков.

Если верить данным соцсетей, Светлана Швиткова сейчас живет в Мозыре, ей 70 лет. По образованию женщина фармацевт, с 1972-го по 2012-й работала в городской аптеке.

Одно из писем, которое Светлана и Лан послали друг другу. Фото chinadaily.com.cn

Одно из писем, которое Светлана и Лан послали друг другу. Фото chinadaily.com.cn

Так друзья по переписке выглядели 55 лет назад. Фото chinadaily.com.cn

А такие они сегодня. Фото chinadaily.com.cn

 
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