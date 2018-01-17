В Германии суд отклонил прошение о помиловании «бухгалтера Освенцима»

96-летний Оскар Гренинг просил об отсрочке наказания.

В июле 2015-го года суд в Нижней Саксонии признал его виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных. Гренинг был приговорен к 4-м годам лишения свободы, сообщает Эхо Москвы.

Мужчина в годы войны добровольно поступил на службу в ряды СС. В «Овенциме» он работал охранником и изымал у узников личные вещи. Иногда он лично доставлял изъятые деньги в Берлин, за что Гренинга прозвали «бухгалтером Освенцима».