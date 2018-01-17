Гендиректора агрокомбината «Заря» подозревают в хищении и взятке

Уголовное дело за хищение в особо крупном размере возбудили в отношении 59-летнего гендиректора агрокомбината «Заря».

Как сообщают в Следственном комитете, также руководитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ.

По материалам дела, гендиректор в ноябре 2017 года украл и вывез на личном авто с территории предприятия более 30 кг продукции на общую сумму более 270 рублей. Его остановил сотрудник ГАИ для проверки документов.

— Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное хищение, обвиняемый намеревался передать инспектору взятку, однако сотрудник милиции отказался ее принимать, — отметила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Похищенную продукцию изъяли и возвратили на предприятие.

Позже выяснили, что с мая 2016 года по июнь 2017-го подозреваемый заключил фиктивные договоры подряда на выполнение определенных работ на предприятии с четырьмя гражданами. Работа эта была не выполнена, а деньги на нее — более 30 тыс. рублей — гендиректор взял из кассы якобы для ее оплаты.

Действия обвиняемого квалифицировали как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, и покушение на дачу взятки. Мужчина находится под стражей. На его имущество наложен арест.

Гендиректором агрокомбината «Заря» с апреля 2015 года является Александр Корнев, бывший председатель СПК «Полыковичи», сообщает TUT.BY.