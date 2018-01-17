В Кобрине установили теплые домики для бездомных котов
Пилотный проект стартовал под эгидой представительства международной зоозащитной организации Аnimal Care Center LISABONA.
Подобные проекты реализуются в польских городах.
Как сообщает kobrincity.by, домики изготовлены из евровагонки, каждая стена домика имеет три слоя (две из дерева и посередине пенопласт), внутри домиков находится солома, что позволит ещё лучше сохранять тепло внутри.
Пока домиков установлено пять, но если проект окажется удачным, то уже следующей зимой домиков станет намного больше.
Главное