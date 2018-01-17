В Кобрине установили теплые домики для бездомных котов

Пилотный проект стартовал под эгидой представительства международной зоозащитной организации Аnimal Care Center LISABONA.

Подобные проекты реализуются в польских городах.

Как сообщает kobrincity.by, домики изготовлены из евровагонки, каждая стена домика имеет три слоя (две из дерева и посередине пенопласт), внутри домиков находится солома, что позволит ещё лучше сохранять тепло внутри.

Пока домиков установлено пять, но если проект окажется удачным, то уже следующей зимой домиков станет намного больше.