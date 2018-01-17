Сыну Беляцкого присудили полтора года заключения за провокативный перформанс

Польский суд вынес приговор участникам акции у мемориала в Освенциме .

Суд города Освенцим вынес приговор 12 участникам акции, проведенной у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц. Среди обвиняемых пятеро граждан Беларуси. Двое из них получили больше одного года лишения свободы, сообщает «Радыё Свабода».

Адам Беляцкий, фото из Facebook

Белорусов Адама Беляцкого и Никиту Володько, которые были организаторами акции и убили овцу, приговорили к тюремным срокам. Беляцкий получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Он также обязан заплатить штраф в размере 2 тысяч злотых (около 630 долларов) в пользу организации защиты животных.

Никита Володько приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Обоим запрещено заводить животных на протяжении 10 лет.

Остальные обвиняемые получили штрафы в размере 10 тысяч злотых и ограничение свободы на 1 год.

24 марта 2017 года раздетые догола молодые люди завесили лозунг «Arbeit Macht Frei» растяжкой с надписью «Love». Они пытались приковать себя друг к другу наручниками. Во время акции два участника-белорусы зарезали ягненка.

Судья заявила, что осужденные «оскорбили место памяти, политое кровью сотен тысяч людей».