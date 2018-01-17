Зрители стали пародировать крики белорусской теннисистки. Видеофакт

16 января во время матча теннисного турнира Australian Open между австралийкой Эшли Барти и белоруской Ариной Соболенко произошел инцидент.

Во время ударов белоруска довольно громко стонала. Зрители на трибунах начали пародировать крики спортсменки.

Судья попросил успокоиться болельщиков, которые, естественно, были в основном за Эшли Барти. Но это их только раззадорило.

Матч завершился победой австралийки.

Арина Соболенко – в белой форме

Кричат во время матчей многие теннисистки. Делают они это непроизвольно, но все равно вызывают у некоторых раздражение.