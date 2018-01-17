Ушла из жизни бывший главный бухгалтер Независимого профсоюза горняков

Сегодня, за 4 дня до своего 80-летия, не стало Александры Андреевны Федукович — бывшего главного бухгалтера ПО «Беларуськалий», главного бухгалтера НПГ ПО “Беларуськалий”, главного бухгалтера БНП и газеты «Салідарнасць».

Александра Андреевна родилась в 1938 году в городе Быхове, Могилевской области. В годы Второй мировой войны, будучи ребенком была вывезена нацистами в концлагерь. Позже училась в Ленинграде, работала бухгалтером на предприятии “Апатит” Мурманская область, г.Кировск. Потом вернулась на родину в Беларусь, где работала бухгалтером, а позже стала главным бухгалтером объединения “Беларуськалий”.

В 53 года из “Беларуськалия” ее отправили на пенсию, в связи с “северным стажем». По рекомендации председателя Независимого профсоюза горняков Беларуси Ивана Юргевича, сразу же была приглашена на работу в НПГ ПО “Беларуськалий” Николаем Новиком:

— На первых порах очень помогала профсоюзу наладить работу с финансами. Кроме финансов занималась вопросами социального страхования и налогами, самостоятельно готовила письма и обращения во всевозможные инстанции. Благодаря ей мы много чего узнали о работе всей финансовой системы «Беларуськалия».

В личной беседе, рассказывала, что будучи еще главбухом “Беларуськалия”, передала копии финансовых документов Ивану Юргевичу, на основании которых НПГ проводил расследования в начале 90-х о распределении товаров в “Беларуськалии”. После перешла в Белорусский Независимый профсоюз, где и проработала почти 20 лет в должности главного бухгалтера. Последнее время вела бухгалтерию газеты “Салідарнасць”.

Коллектив Белорусского Независимого профсоюза искренне сожалеет о смерти Александры Андреевны. Не смотря на грустное событие, добрые воспоминания — это то, что поможет пережить эту утрату. Приносим свои соболезнования родным и близким.