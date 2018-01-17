Мужчина собирался убить себя, но милиционер предложил ему закурить
В Новополоцке лейтенант милиции Андрей Зубок придумал неожиданный способ предотвратить суицид.
Фото uvd.vitebsk.gov.by
В одной из местных девятиэтажек бывший супруг нанес женщине ножевое ранение в живот. Впоследствии он признался, что собирался убить бывшую жену и покончить с собой, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.
После нападения, мужчина остался в квартире и приставил нож к груди. Оставшись наедине со злоумышленником Андрей Зубок начал уговаривать того сдаться. Это не помогло.
Тогда милиционер предложил мужчине закурить. Тот согласился и на секунду убрал нож в сторону. Этого времени хватило оперативнику, чтобы скрутить злоумышленника.
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