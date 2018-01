Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд

На телеканале CBS вышло интервью с Шэрон Стоун, в котором она рассказала о сложном периоде — в последнее время актриса практически пропала с экранов и обложек светской хроники, потому что в 2001 году пережила кровоизлияние в мозг.

В интервью есть коронный момент, когда ведущий шоу решил спросить звезду «Основного инстинкта», сталкивалась ли она с харассментом во время своей карьеры в кино — в ответ актриса смеялась в течение 10 секунд, пишет Еsquire.

Ведущий не знал, как реагировать на этот смех.

«Вы можете себе представить бизнес, в который я пришла 40 лет назад?», — со снисходительной улыбкой спросила Стоун.

«С внешностью, как у меня?» — подчеркнула актриса.

Вот полный отрывок ответа Шэрон Стоун, который, похоже, скоро станет очередным мемом.

Cannot stop watching @sharonstone’s response to being asked whether she’s ever faced sexual harassment 🔥💯🔥 pic.twitter.com/MvFR3MIPU5