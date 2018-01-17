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Общество
17.01.2018
Еврорадио
Лебедько на приёме у министра обороны обсудил дедовщину

На выездной приём к министру обороны Андрею Равкову в Новогрудке 17 января сходили лидеры оппозиционных организаций — Анатолий Лебедько (Объединённая гражданская партия) и Юрий Губаревич (Движение за свободу).

Как рассказал в комментарии Еврорадио Анатолий Лебедько, в разговоре с министром оппозиционеры подняли по два вопроса каждый. Лидер ОГП пригласил представителей Министерства обороны к участию в площадке "Европейский диалог": на март-апрель планируется круглый стол, на котором обсудят дедовщину в армии.

Лебедько: "Эта проблема на сегодняшний день одна из самых острых и самых актуальных. Мы отслеживаем, мониторим ситуацию, что сделано Министерством обороны, но это какие-то точечные действия, которые касаются конкретной территории, казармы. А тут нужно говорить о системных изменениях... Мы говорили, что туда приглашаем и экспертов из других стран, и было бы очень важно, чтобы встретились люди с разными взглядами и позициями, но чтобы там была такая дискуссия, на выходе из которой будут определённые действия".

Второй пункт разговора — изменения в законодательстве. В 2017 году были внесены изменения в восемь законов, говорит Лебедько, но они не касались дедовщины. Он предложил создать рабочую группу, которая будет контактировать с Минобороны, чтобы знать позицию ведомства. "Если Минобороны будет против, то ясно, что никакого принятия закона не будет", — констатирует оппозиционер.

В свою очередь Юрий Губаревич предложил провести круглый стол по истории и переименовать суворовское училище. (Как известно, в Беларуси российский полководец Александр Суворов прославился подавлением восстания Тадеуша Костюшко.)

Также политики спросили, планируется ли в Беларуси создавать российские военные базы.

Лебедько: "По военным базам он дал нам слово министра, что никаких планов нет, не обсуждается, что это всё инсинуации и выдумки".

 
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