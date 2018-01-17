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Комментарии
17.01.2018
Станислав Кучер, Сноб
«План по дискредитации оппозиции безупречен, и это заслуга не кремлевских стратегов, а самих Собчак и Навального»

Едва ли не самое обсуждаемое сейчас в соцсетях событие с участием кандидатов в президенты от оппозиции (кавычки ставьте сами, где хотите) — это хайп вокруг полета Ксении Собчак на Бали, ее перепалки в студии «Эха Москвы» с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым и видеоблога самого Навального, в котором он рассматривает январскую политическую активность Собчак в контексте знаменитого хештега «сказочное Бали».

Лучшая характеристика происходящего — не ставший уже пошлым неологизм «хайп» и даже не другой, также обогативший «великий и могучий» в 2017-м термин «шит-сторм». Говношоу — вот первое слово, которое пришло мне на ум, когда я увидел и услышал очную и заочную перепалку оппозиционных харизматиков (кавычки опять на ваше усмотрение), позиционирующих себя как главных критиков путинской вертикали и единственно настоящих оппонентов самого Путина.

Меня сложно заподозрить в восторженном отношении к какой бы то ни было власти, нынешней — в особенности. И с тем большей печалью, досадой и прочими не самыми позитивными эмоциями я вынужден констатировать: если в АП и был разработан некий план по дискредитации того, что осталось от российской оппозиции, то сейчас он работает просто безупречно. Причем это заслуга не столько кремлевских стратегов, сколько в данном случае самих Собчак, Навального и Волкова. Именно эти продвинутые граждане выставили себя, вспоминаю Пелевина, клоунами на службе у… тех, с кем призывают свою паству не щадя живота бороться ради построения «прекрасной России будущего».

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Говношоу, напомню, это некое нескучное, яркое, как правило, эфирное, но бессодержательное событие. Пример: садятся в студии три известных человека и «зажигают» дискуссию о… перспективе размножения слонов в Антарктиде. Минимальное количество идиотов верят, что подобное действительно возможно. Остальная аудитория делится на тех, кто заряжается находчивостью спикеров, и тех, кто плюется, сетует на дурновкусие, но все равно смотрит. Созерцание подобного шоу — в любом случае тупое убийство части собственной жизни, но народ все равно смотрит и обсуждает.

И я тоже посмотрел — в надежде, что обнаружу во всем этом действе хоть что-то достойное, не по содержанию, так хотя бы по форме. Увы, главный и ставший уже тривиальным вывод: с давно забытым властью понятием «достоинство» не дружит никто из «героев» этой истории. Вела Собчак корпоратив на Бали, не вела, летала ли туда ради переговоров со спонсором своей кампании, или просто отдохнуть — после того, как именно она изложила свои претензии Волкову в студии «Эха», все эти вопросы в принципе не имеют смысла. Тот случай, когда «что?» теряется за «как?», а ответ на этот вопрос один: недостойно не то что кандидата в президенты, недостойно личности, претендующей на роль лидера общественного мнения, да просто уважающего себя человека.

Реакция Навального на балийский трип Собчак, выражаясь языком моей младшей сестры, отдельная печалька. Включив его ролик на ютьюбе, я искренне надеялся, что он вообще не снизойдет до анализа предвыборной деятельности своего главного спойлера. Услышав, что все-таки снизошел, наивно верил, что до пошлятины про «сказочное Бали» не опустится точно. Ну, а потом просто вырубил компьютер, стало совсем грустно.

Потому что все это шоу в очередной раз подтвердило справедливость тезиса, который я озвучивал в разных эфирах на протяжении — страшно сказать — всех последних 18 лет. Главная болезнь нашей оппозиции — смесь большевизма, нарциссизма и эгоцентризма — коктейль, по сравнению с которым любой венерический букет кажется легкой простудой. Именно этот недуг убил российских демократов в 99-м, в 2003-м, в 2007-м и в 2011–2012-м. Именно он продолжает сегодня убивать тех, кто в силу принадлежности к качественно другому поколению по идее давно должен был оказаться достойнее и во всех смыслах круче своих предшественников.

Увы, одного этого эпизода достаточно, чтобы понять: сама по себе принадлежность к другому поколению, равно как и личная харизма ничего не решают, если нет главного — масштаба личности. Уровня осознанности и ответственности, которые позволяют оказаться выше не только своих политических противников и конкурентов, но и себя самого вчерашнего. Чувства собственного достоинства, которое не позволит заниматься мышиной возней и манипулировать своей паствой теми же способами, что и те, кого ты демонстративно презираешь.

Я знаю, мои слова прозвучат очень обидными для всех героев очередного хайпа. Особенно потому, что по большому счету мы все единомышленники.

Но я не политик, не кандидат в президенты, а журналист, которому не все равно. И который точно знает: позволяя втягивать себя в подобные разборки, эти ребята, претендующие на то, чтобы представлять в том числе и мои интересы, оказывают кремлевским стратегам такую услугу, о которой те и мечтать не могли. И, отдавая себе отчет или нет, с подростковым энтузиазмом уничтожают ту самую идею построения «прекрасной России будущего».

 
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