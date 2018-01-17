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17.01.2018
Романчук: «Власти перестарались»

Экономист Ярослав Ромнчук на своей станице в Фейсбуке пишет об удивительной прыти белорусской экономики и объясняет, почему так произошло и чем это грозит.

Перестарались. Белорусские власти повели 2017 год в духе советских пятилеток. Планировали рост ВВП на 1,7%, получили 2,4%. Ни один эксперт ни одной белорусской или международной организации не прогнозировал такой прыти белорусской экономики. Опережение плана более чем на 41% — это заявка на щедрые премиальные и бонусы к отпуску. Ломая привычную картинку, Беларусь по темпам ВВП в 2017г. опередила Россию, которая вырастет максимум на 2%.

Откуда взялась такая скорость? Открыты новые высокотехнологические производства? Не видно, ни слышно. Осуществлён прорыв на новые рынки? Нет, на пять первых стран приходится больше экспорта, чем год назад. Привлечены новые инвестиции, которые значительно увеличили производительность труда? Тоже нет. Созданы прекрасные условия для национального бизнеса? Разговоры и декреты с указами на хлеб не намажешь.

Значит, правительство использовало старую схему запустить старые заводы: «Взять в долг на внешних рынках дорогие деньги – отдать их в руки номенклатурным фаворитам по льготным ставкам – списать или реструктурировать их старые долги – в приказном порядке увеличить зарплату – в административном порядке заморозить цены – и отчитаться за вал».

Ну и что, что взяли валюту под 7,5% годовых. Не будем говорить о долларизации внутреннего долга. Промолчим о надувании кредитного и долгового пузыря, об острой проблеме неплатежей и токсичных активов. Ну и что, что реальная зарплата выросла на 10,7%, а производительность труда – на 3,6%. Проедание ресурсов и денег ведь тоже увеличивает ВВП в краткосрочном периоде. А завтра – хоть трава не расти.

Такого разрыва между реальной зарплатой и производительностью труда не было со времен кредитной накачки экономики, которая была перед болезненным обвалом 2011 года. Что тут поделаешь, любят наши власти макроэкономические грабли, ведь от ходьбы и бега по ним страдают не VIP-распорядители чужого, а обыкновенные люди и малый бизнес.

Таким образом, экономический рост в 2017г. получился анаболическим, краткосрочным, а «мусор» правительство спрятало под чулан. В надежде, что его не заметят ни внешние кредиторы, ни население.

 
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