Директор такси: «В Беларуси сформировалась категория водителей, готовых работать за еду»

Abw.by побеседовал с руководителем такси «Столица 135» Олегом Радкевичем.

– Во многих странах тарифы формируют местные органы власти, они же решают, сколько нужно такси. Допустим, в месяц в городе совершается полтора миллиона перевозок. Чтобы достичь баланса, сначала нужно выяснить, сколько должно быть водителей, чтобы они работали по 170 часов, а не по 300, а мы не «ловили» погибших и не разбирались, почему водитель ехал и уснул.

Дальше выясняется, сколько водитель должен получать за свою работу, и обычно на этом этапе активное участие принимают профсоюзы. Допустим, это условные 500, к которым добавляются соответствующие налоги, амортизация автомобиля, другие затраты, месяц отпуска. Все это рассчитывается - и становится понятно, что водитель для нормальной жизни должен заработать 3000, из которых у него останется его 500, заработанные без каких-либо переработок.

При этом он выспавшийся, у него чистый автомобиль, сам он соблюдает все требования и ПДД, иначе в противном случае может лишиться права на перевозку пассажиров. И когда таких людей будет всего пять тысяч - все они будут в открытой базе, к ним не нужно будет приставлять пастуха.

…Я плавно подошел к тому, что этот вид деятельности должен быть квотируемым, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса и хороший доход людей, занятых в его предоставлении. В Беларуси пять или шесть лет назад под видом либерализации отменили лицензионную карточку, поэтому сегодня никто не знает точное количество автомобилей, занятых в перевозках. По моим ощущениям сейчас в Минске около 15 тысяч автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров «под разными соусами». Это очень много. Хотя некоторые считают, что ограничивать количество машин нельзя.

– Сейчас «уйти в таксисты» для многих самый нормальный вариант в ситуации, если вдруг лишился работы или если в твоем регионе ее просто нет.

– К сожалению, это так. Можно даже говорить о том, что в Беларуси сформировалась категория водителей, готовых работать за еду. Они приезжают в Минск, живут в общагах, чтобы привезти семье какие-то деньги.

Я не знаю, как перевозчики убеждают людей возить за 30 копеек, но мы просчитали, что за 274 поездки, которые в среднем совершает водитель в месяц по тарифу 50 копеек, при условии, что работает в соответствии с законом, он выходит «в ноль».

Но самое неприятное в работе водителя - случись что-то с автомобилем, серьезная поломка или ДТП, он лишается возможности зарабатывать. Это вы, если у вас сломалась машина, сели на автобус или вызвали такси и поехали на работу. А тут все. Плюс нужно понимать, что нужны какие-то деньги на ремонт, плюс нет никаких компенсаций, никто вам не оплачивает этот вынужденный отпуск. И при тарифе 30 копеек невозможно вести речь о каких-то накоплениях, чтобы хотя бы пережить это время.

– Есть ли вообще смысл бороться за качество услуги? В комментариях к материалам о такси пользователи часто пишут: «Дайте нормальную цену, почему я должен оплачивать расходы таксистов на всякие СКНО, налоги и прочий «воздух»?!» Что бы там ни говорили, для клиента определяющим фактором является цена. В конце концов, особой разницы нет, проехать 15 минут из точки А в точку Б, условно говоря, на 10-летнем Logan или на новом BMW…

– На самом деле разница есть. Я не могу сказать, где та грань, до которой можно опускать планку, но ни один нормальный человек не посадит свою жену с ребенком в грязную развалюху, в которой песок на сиденьях, потому что до этого там везли чемодан. Когда-то я много ездил по миру, ночуя в различных гостиницах. Казалось бы, какая разница, если нужно просто переночевать? Но бывают такие места, где и бесплатно ночевать не станешь, а бывают такие, за которые и 100 долларов отдать не жалко.

В такси схожая ситуация. Среди наших клиентов по моим наблюдениям соотношение тех, кому важно качество или цена, составляет примерно 50 на 50. Дешевизны обычно жаждет молодежь. У людей постарше требования выше. И наша задача - мы об этом постоянно говорим водителям - сделать так, чтобы человек остался доволен поездкой.

…А многим таксистам и вовсе не мешало бы сначала критично посмотреть на себя. Простой пример - пассажир с чемоданом. Если за границей водитель возьмет поклажу из ваших рук, сам поставит в багажник, то белорусские таксисты иногда не считают нужным даже выйти из машины.

И тогда пассажир, естественно, попытается затолкать чемодан в салон. А поскольку переднее сиденье максимально сдвинуто назад, пространства внизу для чемодана нет, он положит его на сиденье. Водитель сразу же киснет, как настоящий «уксус», и едет. Ему не до разговоров с пассажиром, потому что он ждет, когда тот будет вынимать чемодан, чтобы посмотреть, испачкано ли сиденье, и обязательно спросить: «А кто мне будет за химчистку платить?!» А что он сделал для того, чтобы ему не испачкали салон?