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Скандалы
17.01.2018
Двух милиционеров уволили за изготовление самогона на Витебщине

В 2017 году в Витебской области уволили двух сотрудников милиции, занимавшихся производством и продажей самогона.

Кроме того, каждый из них был подвергнут максимально возможному штрафу, сообщил БЕЛТА начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков.

– Любое нарушение установленного порядка служебной деятельности, а тем более правонарушение со стороны работников милиции имеет негативный общественный резонанс и подрывает авторитет органов внутренних дел. Поэтому в случае появления и подтверждения таких фактов к сотрудникам, дискредитирующим форму, применяются самые жесткие меры, - подчеркнул Иван Кубраков.

Вместе с тем одной из главных задач службы собственной безопасности остается и защита сотрудников от необоснованной дискредитации. В частности, в прошлом году в интернете были обнаружены видеоролики с оскорбительным контентом в адрес ушачской милиции. Автор выдвигал обвинения в адрес сотрудников, комментирование велось в оскорбительных выражениях.

Проверка установила, что к изготовлению и размещению видеороликов причастны трое жителей Ушачей. В их отношении составлены административные протоколы за оскорбление и клевету, которые рассматриваются в суде.

 
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