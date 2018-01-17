Российского священника приговорили к 14 годам за педофилию

Священник Глеб Грозовский признан виновным в педофилии и приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор Грозовскому, отстраненному РПЦ от служения, вынес Приозерский районный суд Ленинградской области. Дело слушалось в закрытом режиме.

Суд также обязал Грозовского выплатить трем семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. В срок наказания священнику суд зачел нахождение под стражей с сентября 2014 года, сообщает Медуза.

Как установил суд, Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

Обвинение, по данным источника «Интерфакса», просило приговорить Грозовского к 15 годам лишения свободы с запретом в течение 12 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

Выступая с последним словом, Грозовский сказал, что, по его мнению, «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение».

Грозовский уже заявил, что будет обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года, тогда же РПЦ отстранила Грозовского от служения. Долгое время священник скрывался в Израиле. Сначала он заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд стал его личной инициативой.

Осенью 2014 года израильская полиция задержала Грозовского, а два года спустя священника экстрадировали в Россию, сообщает РИА Новости.

Еще находясь за границей, священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.