Курникова и Иглесиас впервые показали близнецов: «Мое солнышко»

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Мальчик и девочка, названые Николасом и Люси, родились месяц назад в Майами. До этого СМИ не было известно о беременности бывшей российской теннисистки, в связи с чем пару назвали «конспираторами года».

А накануне Энрике и Анна сами показали сына и дочь широкой общественности. Каждый из родителей снялся с одним из малышей, подписав фото: «My Sunshine» (Перевод: «Мое солнышко», - С.).

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