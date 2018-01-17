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Общество
17.01.2018
«Никогда не думал, что так по-варварски можно обойтись со старым зданием»

Как в Ляховичском районе историческое здание разобрали на кирпичи для печек, рассказала газета Intex-press.

О деревне Вошковцы (ныне Урожайная) Ляховичского района в конце 19 века знали во всей округе. Здесь работала мельница «с английской турбомашиной», с качеством ее муки не могла сравниться никакая другая мельница. За последние пять лет на глазах местных жителей мельницу с более чем вековой историей разобрали на кирпичи, а уникальный механизм – украли.

При этом мельница стоит на территории Урожайницкого дворцово-паркового ансамбля 19 века, который имеет статус историко-культурной ценности и находится под охраной государства.

Так мельница в деревне Вошковцы выглядела в 2006 году. Фото: К. Шастоўскі, сайт radzima.org

Так мельница выглядела в 2017 году. Фото: Ирина Кузьмич

После войны мельница перешла в государственную собственность. Работала она до начала 2000-х, на ней заменили некоторые механизмы и так же мололи муку. Но потом из-за нерентабельности мельницу закрыли, а на двери повесили амбарный замок.

В 2013 году произошел пожар и мельница практически вся сгорела.

О причинах пожара в деревне ходит несколько версий. Одна из них – это умышленный поджог: кто-то знал, что в здании мельницы много металла, который можно выгодно сдать. В открытую воровать побоялись, поэтому и подожгли, чтобы с пепелища забрать все, что нужно.

После пожара мельницу начали буквально растаскивать, стены разбирали на кирпичи. Механизм самой мельницы пропал бесследно: по рассказам местных, его вывезли и сдали на металлолом. Никого не останавливала даже табличка, что Урожайницкий дворцово-парковый ансамбль несет историко-культурную ценность и находится под охраной государства.

Если поначалу кирпичи и рельсы разбирали поздно вечером, чтобы не привлекать внимание, то в конце 2017 года мародеры уже приезжали к мельнице средь бела дня. В один из выходных дней ноября к зданию подъехал автомобиль с прицепом и молодчики, никак не прячась, стали выдалбливать из стен старые рельсы. При этом они разрушили две стены здания, вырвали из окон рамы, в которых были железные прутья, разрушили оригинальную кладку.

– Я никогда не думал, что так по-варварски можно обойтись со старым зданием. Просто живьем вырывают из здания старые рамы ради железных прутьев. За пять лет от полноценного здания остались только две стены, – говорит уроженец деревни Александр.

– Почему никто не отреагировал, когда сюда приехала банда и молотками и ломами крушила все так, что во всей деревне слышно было? – возмущен мужчина.

Местные жители также недоумевают, как можно было за несколько лет развалить полноценное здание.

– Тут все были: и председатели, и инженеры, и агрономы. Приедут, потопчутся, руками разведут и уедут. А от мельницы скоро вообще ничего не останется, – рассказывают в деревне.

– Мы люди пожилые, одинокие. Если их не остановила власть и табличка, что это историко-культурное наследие, то страшно представить, что с нами могут сделать, – говорят пенсионеры.

 
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