Как кормят в столовых БНТУ, на которые распорядился равняться Лукашенко

Недавно Минобразования и ректоры вузов получили распоряжение от главы государства равняться на БНТУ в ценах и качестве обедов в столовых университетов. Но для доклада президенту выбрали вовсе не главную точку общепита политеха.

Мы решили посмотреть, чем хороша столовая, которая станет примером для остальных, и как кормят в других столовых БНТУ.

Решение ориентироваться на БНТУ приняли после рассмотрения докладной записки пресс-секретаря президента об итогах мониторинга общепитов трех университетов: БГУ, БНТУ, МГЛУ.

Больше всех досталось Белгосуниверситету. Проверяющим не понравились запах и интерьер столовой главного корпуса в подвале. Кроме того, цены там посчитали самыми высокими. После этого помещение закрыли на ремонт.

В докладной записке хвалили столовую БНТУ. Тут собрали и самый дешевый обед, и качество блюд проверяющих устроило больше. Из отзывов об этом заведении: «Все очень по-домашнему — такое чувство, что не воруют». При этом она находится не в главном корпусе, а в спортивно-оздоровительном комплексе «Политехник», относящемся к университету. Посмотрим, так ли хороши дела в остальных столовых БНТУ.

СОК БНТУ: маленькая столовая, куда ходят не только студенты университета

Столовую, которую упоминали в докладной записке, некоторые могут перепутать с кафе из-за одинакового названия «Политехник». Кафе находится в подвале на Независимости, 67. Но цены там выше и сервис другой.

А вот новая столовая БНТУ, которую ставили в пример сотрудники Национального пресс-центра, находится на улице Хмельницкого, 9. В здании спорткомплекса много лет шел капитальный ремонт, и открыли его только летом 2015 года. Тут появилась и столовая, которой раньше в здании не было.

Заходим. Никакого характерного запаха не ощущается. Зал на 11 столов и раздаточная зона занимают немного места. Очереди к 12 часам иногда выстраиваются до дверей, но обслуживают всех быстро. Столы заняты, люди подсаживаются друг к другу.

Со мной за столом — преподаватель в спортивной форме, который вдруг начинает причитать:

— Тут все такое вкусное, домашнее. Хватит сидеть в телефоне, остынет же!

Обед обходится в 3,17 рубля. Еда простая, без изысков: суп картофельный (23 копейки за 250 граммов), отварные овощи (64 копейки за 100 граммов), биточек (1,36 рубля за 100 граммов), салат из помидоров, капусты и сладкого перца (72 копейки за 100 граммов) и кисель (22 копейки за 200 граммов).

В меню никаких редких блюд и удивительных сочетаний не наблюдаем. Перечень такой же, как и в других столовых университета.

Еда и правда вкусная: сравнить можно с кухней «Лидо». В салате чувствуются добавки вроде уксуса и нет лука, суп — наваристый, мясо не пресное, и фарш перемолот хорошо. А в раздаточной зоне кто-то попросил сложить еду еще и в контейнер.

Столовая принадлежит университету — сертификат для работы учреждения выдан некоммерческой организации БНТУ.

После обеда из зала выходит Павел. Он уже окончил университет, а зашел сюда, потому что дешево и вкусно.

— Всем в этой столовой нравится, потому что тут не воняет и хорошее соотношение цены и качества. Возможно, за то, что происходит, здесь просто другой персонал отвечает. Потому что в других столовых невкусно и есть неприятный запах. Так, например, на Борисовском тракте. Но туда все равно все ходят, потому что больше некуда.

Павел говорит, что студенты на переменах готовы тут отстоять в очереди, вместо того чтобы идти в другие столовые университетского городка.

— Сюда даже преподаватели из других корпусов приходят.

Столовая главного корпуса: запах и недовольство студентов

После поручения президента всем столовым надо ориентироваться на БНТУ, но, например, в столовой главного корпуса политеха все не так гладко.

В коридоре на пути в зал столовой стоит запах из туалетов. Потом все это смешивается с запахом из кухни. Людей в зале хватает. Среди столовых приборов пытаемся выбрать хоть одну несмятую вилку.

Порцию в этот раз берем поменьше — без второго. Граммовка всех блюд — такая же. Суп с рисовой крупой и цыплятами тоже стоит 23 копейки. Берем еще кисель за 22 копейки и салат «Восторг» с капустой, морковью и луком за 21 копейку.

Вкус еды восторга не вызывает. В супе находим лишь пару кусочков курицы на косточке, а кисель такой густой, что его, скорее, нужно есть ложкой.

На выходе из зала встречаем студента четвертого курса Виталия. Он не знает, за что эту столовую можно похвалить.

— Цены в столовых схожие. Тут столовая как столовая. Как все, обычная. Я тут укладываюсь в 3 рубля за обед, может, плачу чуть больше. Беру первое, второе, чай и булочку. Тут ничего такого нет. В БНТУ больше всего нравится обедать в спортивном комплексе.

Некоторые студенты столовую даже не хотят обсуждать: «Ой, что тут говорить, посмотрите сами. Конечно, нам хотелось бы, чтобы тут было лучше».

Заочница Карина рассказывает, что сама работает в комбинате школьного питания. Говорит, ей есть с чем сравнить.

— Тут просто жесть, если честно. Мне ни разу тут не понравилось. Я ни разу ничего не доела. Невкусно вообще. Если брать какие-то котлеты — будто хрящ на хряще. От мяса — ничего. Именно в этой столовой вообще ужасно. Если сравнивать со школьным питанием, то в школе порции больше и вкуснее. Это странно, потому что готовить должны по одним и тем же технологическим картам.

Большая столовая БНТУ на Якуба Коласа: холод и обеды для военных

Столовая № 2 на Якуба Коласа, 18, наверное, самая большая среди трех в университетском городке — почти на 30 столов. Людей встречаем совсем мало. В эту столовую централизованно по комплексам ходят обедать студенты с военной кафедры.

В помещении холодно — некоторые люди обедают в куртках. Лента для сбора грязной посуды не работает — сотрудницы сами переносят подносы.

Меню едва ли отличается от других. Берем щи, пюре, шницель, кисель, салат с капустой, огурцами и перцем. За все платим 3 рубля 4 копейки. Тут по цене отличается первое — щи со сметаной стоят 51 копейку. Мясо, гарниры и салаты — в такой же граммовке и по такой же цене. За шницель платим 1,34 рубля, пюре — 30 копеек, салат — 57 копеек.

В зале обедают в основном взрослые люди, студентов почти нет. Исключение — первокурсники Саша и Антон. Они взяли полный комплекс: первое, второе, салаты, чай и сладкие сэндвичи.

— Мы приходим сюда каждый день. В спортивном комплексе еще никогда не были и не слышали о его столовой. Но нам и тут хорошо. Обычно покупаем еду на 4−5 рублей. Нюансов не заметили пока. Столовая такая же, как и все. Похожа на ту, что в ЦУМе, только там цены выше.

Другие студенты тоже говорят, что столовая № 2 не отличается от остальных. Например, так считает Илья, который оканчивает университет.

— Мне тут супы нравятся и борщи. Сюда ближе ходить и привычнее. Я всегда обедал только в этой столовой, потому что тут очередей нет, если военные не придут. Мне хватает 3−4 рубля, чтобы раз в день поесть в столовой.

Рядом с корпусом встречаем Дарью, она говорит, что училась в БНТУ раньше.

— Ой, там проблемы всегда были. Мне всегда не нравились в большой столовой запах и еда.

Становится понятно, что старые столовые даже в БНТУ мало чем отличаются от других. Есть и неприятный запах, и не всегда вкусная еда. Граммовка блюд, которые мы выбирали, если верить раскладке в меню, была примерно одинаковой: 250 — супы, 100−150 — гарниры, по 100 мясо и салаты. Цены тоже почти не отличались. Комплекс, составленный из минимальных позиций, будет стоить около 2 рублей. Например, в спорткомплексе он обошелся бы в 2 рубля 1 копейку и состоял из винегрета, супа, печени с пшенкой и чая. Но меню каждый день разное, поэтому цена на минимальный или максимальный обед будет отличаться.

Почему для мониторинга сотрудники Национального пресс-центра выбрали маленькую совсем новую столовую спорткомплекса, о которой даже не все студенты знают, и сравнивали ее со старыми заведениями в главных корпусах, неизвестно.