«Такого масштаба бесстыдства, с которого начался этот год на российском ТВ, раньше не было»

Игорь Яковенко на ej.ru – о том, как освещается президентская кампания.

– На минувшей неделе российские информационные войска пришли в состояние полной мобилизации и повели решительное наступление на головы россиян. Я в 90-е и нулевые годы неоднократно вел мониторинг СМИ методом контент-анализа в ходе избирательной кампании и всегда отмечал весьма значительный перекос в пользу власти, но такого масштаба бесстыдства, с которого начался этот год, раньше не было.

Программа «Вести недели» от 14.01.2018 начинается с сюжета о президентских выборах. Весь сюжет длится 21 минуту, из которых первые 12 минут только о Путине. Путин и его штаб, который в восторге от Путина. Путин и центр «Сириус». Путин и «Камаз».

В промежутках – по 40 секунд каждый – Собчак на вечеринке на Бали, Ж., несносно фальшивя, поет песню «Рисует узоры мороз на оконном стекле», Явлинский объясняет мультяшному персонажу свою программу «Земля.Дома.Дороги» (ему Киселев на это отпустил аж 35 секунд).

Больше других времени дали КПРФ. Сначала рассказали о зарубежных счетах Грудинина, а потом Зюганов очень сердито ругал Запад. На всех оппонентов Путина ушло 5-6 торопливых минут, а потом опять неспешные сюжеты с Путиным. Путин о дронах. Путин и «Жест доброй воли» — это о передаче Украине обломков кораблей в Севастополе.

После чего Киселев показал фильм «Валаам». Смысл фильма в том, что никакого Валаама не было бы, если бы не Путин. Апостол Андрей Первозванный бегло упомянут, но в основном это, конечно, Путин. Как объясняет епископ Панкратий, на Валаам приезжают монахи с Афона и «все завидуют тому, что у нас есть Путин – образец для подражания, верующий президент». Восторг от Путина в фильме испытывают все: от монахов до сотрудников технических служб, которые благодарны Путину за то, что включил электричество, провел канализацию и вообще основал жизнь на острове.

Путин в фильме тоже сказал много важного. Во-первых, что коммунистическая идеология сродни христианству. Во-вторых, что «Кодекс строителя коммунизма» — это Библия, только примитивная. В-третьих, что мумия Ленина в Мавзолее ничем не отличается от святых мощей. Меня как человека неверующего эта еретическая чушь только позабавила. Не менее забавно то, что ведомство Гундяева и вся эта толпа хоругвеносцев и царебожников, слушая президента, впавшего в ересь, не отлучает его от церкви, не предает анафеме, не вопит об оскорблении своих тонких религиозных чувств. Хотя соответствующая статья 148 УК РФ на лбу Владимира Путина проступила вполне отчетливо.

Люди, наблюдающие со стороны всю эту историю с мероприятием, назначенным на 18.03.2018, не отдают себе отчет, какой важной, ответственной и поистине ювелирной работой заняты в Администрации президента и в ведущих российских медиа. Тут ведь важно, чтобы, с одной стороны все участники шоу были как живые. Чтобы они были похожи на реальных кандидатов в президенты.

И в то же время нельзя ни на секунду допустить, чтобы хоть кто-то в стране хоть на секунду увидел в любом участнике этого шоу, кроме Путина, возможного президента. Поэтому стоило начальнику ВЦИОМа, Федорову, обмолвиться, что у Грудинина может быть неплохой рейтинг, как тут же были приняты меры и по всем каналам началось рассмотрение персонального дела беспартийного коммуниста Грудинина в связи с обнаружившимися у него зарубежными счетами.

Разбору этого персонального дела Грудинина Владимир Соловьев посвятил около часа своей программы «Воскресный вечер». Почти час политологи Константин Костин, Игорь Бунин, Евгений Минченко и Олег Матвейчев объясняли россиянам, как нехорошо поступил Грудинин, сначала заимев зарубежные счета, а затем утаив их от общественности. Впрочем, в отношении всех других кандидатов, кроме, естественно, одного, соловьевские «эксперты» высказывались так же крайне пренебрежительно.

Поэтому несколько странно прозвучала фраза, которой Соловьев завершил в этой передаче выборную тему: «Вот теперь у нас – настоящие выборы». В русле этой логики «настоящими выборами» следовало бы признать выборы в СССР, в которых принимал участие всегда единственный кандидат. У него не путались под ногами всякие странные персонажи, которых приходится разоблачать, тратя драгоценное эфирное время.