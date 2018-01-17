Сборная Беларуси по гандболу вышла в основной раунд чемпионата Европы

На мужском чемпионате Европы по гандболу, проходящем в Хорватии, завершился предварительный раунд.
Сборной Беларуси выпал немилосердный жребий: на стартовом этапе она оказалась в одной группе с чемпионами и вице-чемпионами мира – Францией и Норвегией. Плюс в соперники нашим попала Австрия, которая тоже не подарок.
Именно первый матч на ЧЕ стал для белорусов определяющим с точки зрения дальнейших турнирных перспектив. Команда Юрия Шевцова сумела одолеть австрийцев – 27:26.
В следующих двух играх белорусы потерпели предсказуемые поражения: от Норвегии – 28:33 и Франции – 25:32. Третье место в группе позволило нашей сборной выйти в основной раунд ЧЕ.
1.Франция – 6
2.Норвегия – 4
3.Беларусь – 2
4.Австрия – 0
На этом этапе наши гандболисты проведут три матча: с Хорватией, Швецией и Сербией. В основном раунде будут учитываться очки, набранные командами в играх между собой на стартовом. Таблица нашей группы сейчас выглядит так:
1.Франция – 4
2.Швеция – 4
3.Хорватия – 2
4.Норвегия – 2
5.Беларусь – 0
6.Сербия – 0
С хозяевами турнира белорусы сыграют 18 января, со шведами – 22-го, с сербами – 24-го. Все соперники сильны, но после чемпиона и вице-чемпиона мира на предварительном этапе сейчас, может быть, всё-таки будет полегче.
Шансы на выход в полуфинал (для этого надо занять одно из двух первых мест в группе основного раунда) у белорусов сохраняются, хотя и чисто теоретические. Но поскольку задача-минимум уже выполнена, это может раскрепостить команду и позволить ей успешно сыграть с любым из будущих соперников.