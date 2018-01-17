Сборная Беларуси по гандболу вышла в основной раунд чемпионата Европы

На мужском чемпионате Европы по гандболу, проходящем в Хорватии, завершился предварительный раунд.

Сборной Беларуси выпал немилосердный жребий: на стартовом этапе она оказалась в одной группе с чемпионами и вице-чемпионами мира – Францией и Норвегией. Плюс в соперники нашим попала Австрия, которая тоже не подарок.

Именно первый матч на ЧЕ стал для белорусов определяющим с точки зрения дальнейших турнирных перспектив. Команда Юрия Шевцова сумела одолеть австрийцев – 27:26.

В следующих двух играх белорусы потерпели предсказуемые поражения: от Норвегии – 28:33 и Франции – 25:32. Третье место в группе позволило нашей сборной выйти в основной раунд ЧЕ.

1.Франция – 6

2.Норвегия – 4

3.Беларусь – 2

4.Австрия – 0

На этом этапе наши гандболисты проведут три матча: с Хорватией, Швецией и Сербией. В основном раунде будут учитываться очки, набранные командами в играх между собой на стартовом. Таблица нашей группы сейчас выглядит так:

1.Франция – 4

2.Швеция – 4

3.Хорватия – 2

4.Норвегия – 2

5.Беларусь – 0

6.Сербия – 0

С хозяевами турнира белорусы сыграют 18 января, со шведами – 22-го, с сербами – 24-го. Все соперники сильны, но после чемпиона и вице-чемпиона мира на предварительном этапе сейчас, может быть, всё-таки будет полегче.

Шансы на выход в полуфинал (для этого надо занять одно из двух первых мест в группе основного раунда) у белорусов сохраняются, хотя и чисто теоретические. Но поскольку задача-минимум уже выполнена, это может раскрепостить команду и позволить ей успешно сыграть с любым из будущих соперников.