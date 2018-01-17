Фотожабы: «Саня, верни сотку»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Похоже, белорусским чиновникам придется напрячься, чтобы рассчитаться по долгам
В 2018 году в Беларуси возможен значительный рост цен на бензин
МНС назвала сумму, которую рассчитывает получить в 2018-м от «налога на Google»
«Белорусская версия» американского курьеза
О том, как российская Дума приняла в первом чтении закон, который делает иностранными агентами физлиц
Минюст РФ потребовал ликвидировать фонд кампании Навального. А Владимир Путин, общаясь с главредами СМИ, отвечая на вопрос о Навальном, ни разу не назвал фамилию оппонента
Опубликовано видео с российским солдатом, который случайно поджег БТР
Постпраздничное
Предыдущий выпуск:
«Никаких больше рептилоидов, НЛО и мировых заговоров»
Главное