Фотожабы: «Саня, верни сотку»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Похоже, белорусским чиновникам придется напрячься, чтобы рассчитаться по долгам

В 2018 году в Беларуси возможен значительный рост цен на бензин

Нужен ли нам такой хоккей?

МНС назвала сумму, которую рассчитывает получить в 2018-м от «налога на Google»

«Белорусская версия» американского курьеза

О том, как российская Дума приняла в первом чтении закон, который делает иностранными агентами физлиц

Минюст РФ потребовал ликвидировать фонд кампании Навального. А Владимир Путин, общаясь с главредами СМИ, отвечая на вопрос о Навальном, ни разу не назвал фамилию оппонента

Опубликовано видео с российским солдатом, который случайно поджег БТР

Постпраздничное

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«Никаких больше рептилоидов, НЛО и мировых заговоров»