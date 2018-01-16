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Экономика
16.01.2018
«Жировки» тяжелеют, карманы людей пустеют, ЖКХ-бароны буреют»

Ярослав Романчук – о том, что страшнее сказки по $ 500 зарплаты. Это байка про повышение жилищно-коммунальных тарифов максимум на $ 5 в год.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса приводит данные Белстата о росте цен на разные жилищно-коммунальные услуги с 2012 года и поясняет, почему у людей сложилось стойкое убеждение, что с ценами их обманывают.

«ЖКХ – это жёсткая государственная монополия. Это та часть экономики, где рыночных отношений, свободных цен не было никогда, - пишет Ярослав Романчук в Фейсбуке. - Распорядители чужого (Государство) обещали нам социальную ориентацию цен, бережливое отношение к каждому литру топлива, каждому кубометру газа. Нам обещали качественные услуги и централизованное управление лучше всяких там рыночных корпоративных стандартов. Абяцанкi-цацанкi, а дурням радасць.

ЖКХ-бароны – это самая опасная монополия Беларуси. Это самые крепкие из обоймы красных директоров. Они безраздельно властвуют над трубами, проводами и свалками. Они хранят чёрные тайны ЖКУ, в том числе структуру затрат, состав тарифов, как зеницу ока. Они доят бюджет и бизнес, постоянно требуя компенсацию. В случае чего, пугают они, увеличатся риски техногенных аварий, а если мы, хозяева ЖКХ, поднимем тарифы до уровня инвестиционной обоснованности, то будет народный бунт.

Они подсадили население на хронический рост тарифов и угрозу их повышения. Мол, вы за тепло не платите даже пятой части того, что надо. Так что будьте нам благодарны и не ерепеньтесь. А то будешь ещё хуже, если мы в административном режиме врубим «рыночные» цены».

Как отмечает экономист, рост цен на жилищно-коммунальные услуги – это типичное проявление монополистических практик. Особенно страдает малый и средний бизнес, которого ЖКХ-бароны заставляют платить 6 – 10 раз больше издержек производства.

«Теперь эти монополисты вплотную взялись за карманы населения. В 2017г. монополисты взяли небольшую паузу, но всё равно темпы роста тарифов на ЖКУ почти в два раза превысили показатель среднегодовой инфляции. И этому безобразию нет ни конца, ни края. «Жировки» тяжелеют, карманы людей пустеют, ЖКХ-бароны буреют. А всё потому, что выходцы из сектора ЖКХ застолбили за собой командные высоты в управлении экономикой. Они категорически не считают, что они – обыкновенные производители услуг для нас. Для них мы является объектами постоянного «доения», т. е. получения ими монопольной ренты.

Каждый год возбуждается десятки уголовных дел по коррупции в ЖКХ. Каждый год мир предлагает нам прекрасные технологические решения для создания в ЖКХ полноценной конкуренции, систем управления издержками, но белорусскому ЖКХ, кажется, они не нужны. Правительство идёт на поводке у этого трёхбуквенного монстра. Поэтому у нас до сих пор не проведена реформа энергетического сектора. В Беларуси по-прежнему вход на рынок услуг ЖКУ жёстко охраняется распорядителями чужого во имя сохранения монополии.

Есть обоснованные опасения, что в 2018 году ЖКХ-бароны в очередной раз резко повысят цены за свои услуги. Нацбанк заставили вбросить в экономику новые деньги. Крупным государственным предприятиям в очередной раз спишут долги.

Догадайтесь с трёх раз, кто заплатит за этот шабаш».

 
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