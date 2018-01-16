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16.01.2018
«Трибуна»
Друзья бывшего бойфренда атаковали Азаренко

Известная теннисистка рассказала о том, как ведет себя отец ее ребенка за пределами суда.

В августе 2017-го стало известно, что Виктория Азаренко рассталась с Билли МакКигом, отцом их общего сына Лео. С тех пор между бывшими партнёрами идет спор из-за опеки над ребенком. Семейные проблемы отодвинули на второй план спортивную карьеру белоруской теннисистки – последний раз она выходила на корт 10 июля 2017 года на «Уимблдоне». Новый сезон также начался без экс-первой ракетки мира.

В США утвердили решение белорусского суда по делу Виктории Азаренко

Вскоре после того, как конфликт стал достоянием общественности, Азаренко выразила надежду, что ей скоро удастся договориться с бывшим возлюбленным, но не вышло. Похоже, ситуация только ухудшалась, и отношения Виктории с Билли разладились в конец.

Долгое время было неизвестно, как идет разбирательство. Зато Азаренко посчитала нужным сообщить о том, как ведет себя Билли МакГи за пределами суда:

– Когда вы видите парня, который неуважительно относится к женщине на глазах у своего отца, и отец молчит… Это говорит больше о парне или об отце и о том, как отец воспитал сына?

Или когда парень неуважительно относится к женщине в присутствии своей матери, и мать улыбается, наблюдая за этим… Это больше говорит о парне или о том, как мать воспитала сына?

И как назвать парня, который ничего не может сказать тебе в лицо, но издалека, садясь в машину, весь такой смелый, что орет на всю улицу? И что делать, когда приходится иметь дело с такими людьми? Молиться за них.

Слова Азаренко дали понять, что у нее с экс-бойфрендом идет настоящая война. Как оказалось, поддержку Билли в атаках на мать его сына оказывают его семья и друзья, которые оскорбляют белоруску в социальных сетях. На днях в Instagram Stories Азаренко опубликовала несколько скриншотов из комментариев с примерами неподобающего поведения сторонников МакКига. Вот фотография, под которой писали гадости.

На первом скриншоте пользователь под ником belladorea написала следующее: «Почему ты не побеждаешь в теннисе? Потому что твой б**дь корабль уплыл».

Еще она ответила на замечание другого комментатора: «Ой, дорогуша, тебе никогда не писать в Twitter с таким количеством символов»

Реакция Азаренко: «Друзья и семья отца Лео продолжают быть «классными»! Как оригинально! Господь с вами!»

 
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