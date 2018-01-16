Российский президент Владимир Путин в документальном фильме «Валаам» провел параллели между христианством и коммунизмом.

«Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость — это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?» — рассуждает нынешний хозяин Кремля о бывшем.

Блестяще прокомментировал высказывание Владимира Путина психолог Сергей Шварацкий: «Один святой расстрелял другого святого в борьбе за сублимацию христианства».