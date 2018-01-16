Латынина: Как Навальный и «Лайфньюс» поменялись местами

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Семейная пара в Калифорнии держала на цепи 13 детей
«Один святой расстрелял другого святого в борьбе за сублимацию христианства»
Датского изобретателя обвинили в сексуальном насилии, убийстве и расчленении журналистки
Гимнастка Любовь Черкашина стала мамой
Сітуацыя са свабодай слова ў Беларусі: 2017 год стаў адным з самых крызісных
«Мне уже свинец с ушей падает»
В Марьиной Горке мужчина с пистолетом напал на продавца в магазине
На 42-м году жизни умер актер Петр Юрченков-младший
Ядвигу Поплавскую сбила машина, артистку госпитализировали
Русский офицер разбил нос и сломал зуб школьнику за брошенный снежок
Ракета космического назначения прорывается в атмосферу. Фотофакт
Объявлена дата выхода доклада о новых санкциях против России
Минские спасатели вернули хозяйке кота, скрывавшегося от ветлечебницы. Фотофакт
Обложка дня. И снова Трамп
У Гомелі злавілі банду з 10 непаўналетніх «паляўнічых на геяў»
В Барановичах спецназ штурмом взял дом, который хозяин угрожал взорвать
Оргкомитет по празднованию столетия БНР единогласно одобрил план на 25 марта
После записки Лукашенко столовую, где «характерный запах», закрыли на ремонт
В среду ожидается метель, местами потеплеет до +1°С
Люди, которые ночевали под УКС ради дешевых квартир, перепродают их с накруткой в $ 20 тысяч
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Золотые слова экс-начальника ГАИ Брестской области
«Нашел. Не отдал. В тюрьму»
Лукашенко уже выгуливал тот пиджак, который на нем не сидит. Фотофакт
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
Романчук: В декабре подготовили почву для инфляции и девальвации
«Вместо оздоровления получила увечья». История о неудавшемся отдыхе в белорусском санатории
Собчак: «Докажите уже, что Чечня — это Россия»
Латынина: «В раю говорили на русском. Это всем известно в прекрасной России»
Катрин Денёв, «сдай скота»
«Движуха вокруг криптовалют очень большая, а это первый признак того, что на рынке что-то неладно»
Заказное убийство Соломона Михоэлса в Минске
Почему Лукашенко лично озаботился величиной порций в студенческих столовых
Невзоров: «Раньше трусы надо было снимать после проб, а сейчас прямо в дверях студии»
Романчук: «На этот раз в наши с вами карманы залезло сахарное лобби»
Человечество хочет стерилизовать само себя, как котиков?
Белорусская стабильность в двух цитатах Лукашенко
«Лахатрон гэта, развядуць на грошы горш, чым у банку!»
«Судя по количеству ментов на новогодней елке, Беларусь тоже воюет с ИГ»
Чем известен белорусский Березовский – попавший под следствие владелец «Центрального»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Красавчики развесили «любимчиков дам» возле барбершопа «Чекист»
Лукашенко появился на приеме в честь старого Нового года в костюме не по размеру
Занялась спортом в 40, сбросила 14 кило и вышла замуж за египтянина на 9 лет моложе
Новые аппетитные формы Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе купальников
Пассажирский Boeing завис над Черным морем
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Сара едет. В Таиланд!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
16.01.2018
Юлия Латынина, Новая газета
Латынина: Как Навальный и «Лайфньюс» поменялись местами

Ксения Собчак в этой истории выиграла со счетом 7:0, пишет Юлия Латынина.

18 августа 2017 года lifenews.ru опубликовал статью про отдых Навального во Франции. Начиналась она так: «Известный своими разоблачениями роскошной жизни российских чиновников и бизнесменов блогер Алексей Навальный не так давно побывал вместе с супругой во Франции, посетив ряд исторических достопримечательностей и гастрономических локаций».

Статья была построена очень забавно: никаких оснований предполагать, что Навальный во Франции кутил и прожигал сотни тысяч евро у «Лайфа» не было, поэтому большая часть текста была посвящена перечислению мест, в которых мог бы кутить Навальный, если бы он решил кутнуть: «Практически на самой площади Вье Марше расположен ресторан La Couronne, в котором подают, по отзывам, отличное фуа-гра и устрицы, а также выдержанное бургундское вино урожая 2002 года».

С таким же успехом life мог бы написать, что Навальный замечен в Москве на Красной Пресне, где, как известно, есть ресторан «Марио», где, как известно, можно оставить много денег и пр., и пр.

Статья была, конечно, совершенно омерзительная и основана на обычных методах «Лайфа» — на слитых спецслужбами видео с камер наблюдения Шереметьева. Впоследствии также выяснилось, что Навальный разыграл «Лайф»: они предложили 50 тыс. руб. тому «гражданскому активисту», который снимет Навального в Руане, Навальный с женой сняли сами себя и отправили «Лайфу», впрочем, те их надули: вместо 50 тыс. заплатили 10, которые Навальный тут же и передал в ФБК.

Главная мерзость статьи заключалась, собственно, в том, что отдых за границей — не преступление. А тот, кто считает иначе, страдает атрофией головного мозга.

И вот на прошлой неделе Алексей Навальный сам повел себя, как lifenews. Сначала его соратник Георгий Албуров опубликовал в твиттере фотку с подписью: «Собчак в самый разгар подписной кампании отправилась на Бали на корпоратив». Потом другую фотку (как выяснилось впоследствии, на фото была не Собчак) опубликовал Леонид Волков, а затем и Алексей Навальный в своем еженедельном эфире, не выдержав, долго распинался о том, как Ксения Собчак отдыхала на Бали.

Надо сказать, это был первый серьезный наезд Навального на Собчак, до сих пор он сдерживался.

Наезд этот, конечно, был отвратителен ровно в той же мере, в которой был отвратителен наезд lifenews на самого Навального.

К тому же, как выяснилось, соратники Навального все перепутали — никакого корпоратива Собчак на Бали не вела.

С Кремлем, — в который сколь ни долбись, долбишься как в щиты ОМОНа, — это бы и сошло с рук, но не с Собчак. Ксения Анатольевна, будучи отличным шоуменом, своего не упустила. И, зайдя после своего эфира на «Эхе Москвы» в студию, где сидел Леонид Волков, потребовала у него извинения за фейковую фотку.

Волков растерялся. Конечно, в его оправдание можно сказать, что Ксения готовилась к налету, а он был совершенно не готов: но все-таки повел он себя феерически.

Сначала вместо того, чтобы признать, что он был в этом конкретном случае неправ, пять раз сказал, что Ксения проявляет неуважение к коллегам — все ведь происходило во время новостного эфира. Затем он выдвинул новую версию: форма, в которой был задан вопрос, исключает возможность извинения (вообще-то форма была совершенно нормальная — на хамство Ксения не сорвалась).

Дальше Волков (несмотря на новости) принялся читать Ксении длинную лекцию и напоследок выдал: «Мой жизненный опыт научил меня с «лайфньюсом» не разговаривать». Хотя в данном случае, как «лайфньюс», повели себя соратники Навального.

Что по этому поводу можно сказать?

Первое. Кремль предпринимал огромные усилия для того, чтобы стравить Навального и Собчак. Теперь это произошло, и исключительно по вине самого Навального.

Второе. Ксения Собчак в этой (конкретно этой истории) выиграла со счетом 7:0. Дело не в том, к кому (к спонсору Александру Рослякову) и на сколько (Собчак говорит, что на три дня) она летала. А в том, что с 31 декабря по 15 января Россия в отпуске, и упрекать Собчак в том, что она в Новый год была несколько дней на Бали — так же гнусно, как упрекать Навального в том, что он на день рождения жены съездил во Францию.

И третье. Такие истории — не эксцесс. Это и есть нормальный живой демократический процесс. Если человек является политиком, советником политика, членом его штаба, то он должен быть готов к тому, что каждое его высказывание будет положено под лупу и что каждая его ошибка будет прилюдно выстирана.

То, что Леонид Волков оказался не готов ни спорить, ни извиняться, — не его вина, это его беда. Навальный и его люди отвыкли от нормального диалога, потому что Кремль в диалог не вступает — он натравливает прокуратуру и «лайфньюс». А Ксения Собчак выиграла просто потому, что она, в отличие от нынешних политиков, является профессиональным интервьюером, и на диалоге собаку съела.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Запрещенка» на столе, Лукашенко по телевизору: как россияне в Беларуси на Новый год гуляли
За что белорусы должны поблагодарить Долорес О’Риордан
Семья айтишников рассказала, как живет на свои доходы
Во сколько обошелся концерт российских звезд для Лукашенко и компании?
«Люди у нас нищие до безумия»
Особенности президентского корпоратива. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY